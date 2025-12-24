Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại Khương Đình, Hà Nội) - tài xế ô tô trong vụ va chạm giao thông dẫn đến lật xe ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) – tài xế trong vụ lật xe ô tô tại khu vực Ngã Tư Sở – để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, khoảng 12h ngày 17/12, Doãn Việt Cường điều khiển ô tô lưu thông theo hướng từ đường Láng đi Trường Chinh.

Đối tượng Doãn Việt Cường. Ảnh: VietNamNet.

Đến khu vực đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa, xe của Cường xảy ra va chạm với hai ô tô khác, khiến phương tiện bị lật ngay giữa đường, gây ách tắc giao thông và thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Sau vụ va chạm, tài xế có biểu hiện không tỉnh táo.

Nhận được tin báo, Công an phường Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo trật tự, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả test nhanh cho thấy Cường dương tính với chất ma túy.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, làm việc với cơ quan công an, Cường khai nhận đã sử dụng ma túy vào trưa cùng ngày. Theo hồ sơ quản lý, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa chấp hành xong biện pháp cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương vào đầu tháng 7.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tai nạn liên hoàn 7 ô tô khiến 3 người thương vong: Tài xế đầu kéo bị tạm giữ Sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa 7 ô tô trên QL5 (đoạn qua Hải Phòng) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, Công an TP.Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp một tài xế để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-tam-giu-hinh-su-tai-xe-am-lat-xe-o-to-o-nga-tu-so-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-749257.html