Sáng 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã có mặt tại hiện trường vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 13/9, ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án nghi con rể sát hại nhiều người gia đình vợ (không đăng ký kết hôn) khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 1h sáng cùng ngày, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất), Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, trú phường Ea Kao) tìm đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H..

Tại đây, nghi phạm dùng dao tấn công khiến nhiều người trong nhà chị H. thương vong.

Công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, các nạn nhân được xác định gồm: chị Nguyễn Thị Kim H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), anh Bùi Hữu Ng. (em chị H.), và cháu Trần Tấn P. (con riêng chị H.). Trong đó 3 người tử vong tại chỗ, riêng cháu P. bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết Thuận và chị H. có quan hệ tình cảm, có một con chung 3 tuổi nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi gây án, nghi phạm ra phía sau nhà, thay bỏ quần áo dính máu tại hiện trường rồi lẩn trốn.

Hàng trăm cảnh sát được huy động, truy bắt nghi phạm - Ảnh: VNExpress

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa khu vực, truy tìm nghi phạm. Đến rạng sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

