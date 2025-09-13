Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Đời sống 13/09/2025 08:54

Sáng 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã có mặt tại hiện trường vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 13/9, ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án nghi con rể sát hại nhiều người gia đình vợ (không đăng ký kết hôn) khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 1h sáng cùng ngày, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất), Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, trú phường Ea Kao) tìm đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H.. 

Tại đây, nghi phạm dùng dao tấn công khiến nhiều người trong nhà chị H. thương vong.

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong - Ảnh 1
Công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, các nạn nhân được xác định gồm: chị Nguyễn Thị Kim H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), anh Bùi Hữu Ng. (em chị H.), và cháu Trần Tấn P. (con riêng chị H.). Trong đó 3 người tử vong tại chỗ, riêng cháu P. bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết Thuận và chị H. có quan hệ tình cảm, có một con chung 3 tuổi nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. 

Sau khi gây án, nghi phạm ra phía sau nhà, thay bỏ quần áo dính máu tại hiện trường rồi lẩn trốn. 

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong - Ảnh 2
Hàng trăm cảnh sát được huy động, truy bắt nghi phạm - Ảnh: VNExpress

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa khu vực, truy tìm nghi phạm. Đến rạng sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Nóng: Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ nghèo 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Nóng: Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ nghèo 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Tối 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   con rể thảm sát gia đình vợ giết người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Đời sống 58 phút trước
3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 13/9/2025

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 13/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ trong 2 ngày cuối tuần (13-14/9), nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, mọi điều may mắn

Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ trong 2 ngày cuối tuần (13-14/9), nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, mọi điều may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ

Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/9/2025, 3 con giáp hưởng trọn Phúc Lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/9/2025, 3 con giáp hưởng trọn Phúc Lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/9/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/9/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Phát sốt trước vẻ ngoài như hot girl của 'Tiểu long nữ' Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U60

Phát sốt trước vẻ ngoài như hot girl của 'Tiểu long nữ' Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U60

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp giàu sang vô đối, đếm tiền mãi không hết, may mắn ngút trời, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp giàu sang vô đối, đếm tiền mãi không hết, may mắn ngút trời, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bốc cháy dữ dội kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng

Bốc cháy dữ dội kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Nóng: Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ nghèo 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Nóng: Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ nghèo 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím mặt

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím mặt

Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại