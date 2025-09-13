Tối 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với mức chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km.

Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ khẩn cấp Giang để phục vụ điều tra.

Chiếc xe chở bà Bùi Thị Ly - Ảnh: VietNamNet

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại Trong lúc nằm trên giường vừa sạc, vừa xem điện thoại, một nam thanh niên ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) bị sét đánh tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-bat-khan-cap-tai-xe-chat-chem-nguoi-phu-nu-ngheo-25-trieu-ongcuoc-xe-741846.html