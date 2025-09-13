Nửa đêm, Thuận cãi vã với vợ (có con chung nhưng không đăng ký kết hôn) rồi ra tay sát hại nhiều người trong gia đình cô.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã có mặt tại hiện trường vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Tại đây, ông Văn gửi lời chia buồn gia đình nạn nhân, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ cho các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng tổ chức truy bắt nghi phạm, làm rõ vụ việc.

Riêng nạn nhân bị thương đã được phẫu thuật, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Nguyễn Nam Đại Thuận và nạn nhân thời điểm trước vụ án - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ báo Lao Động, một người thân của gia đình bị hại xác nhận rằng, chị N.T.K.H (trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Nam Đại Thuận (trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm như vợ chồng.

Hai người có 1 con riêng là cháu gái 3 tuổi. Thời gian qua, thỉnh thoảng Thuận mới về sống chung nhà với gia đình chị H.

Công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Thuận tới nhà chị H rồi gây ra vụ thảm án. Theo người này, Thuận đâm chị H tử vong ngay trong nhà. Sau đó, tiếp tục truy đuổi 2 người ra ngoài đường và đâm các nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thuận kéo thi thể nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa các vết máu rồi vào nhà khóa cửa lại. Trong các nạn nhân, cháu T.T.P (SN 2012, con trai chị H) sau khi bị đâm trọng thương đã cố gắng trèo ra phía sau nhà, nằm bất động.

Riêng cháu gái 3 tuổi - con chung của Thuận và chị H - không bị đối tượng sát hại.

