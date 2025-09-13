Bốc cháy dữ dội kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng

Sáng 13/9, cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác nhận với VietNamNet về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Đồ Sơn rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h ngày 12/9, tại Công ty TNHH Cheng V, Khu công nghiệp Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã xảy ra cháy lớn.

Theo một công nhân làm việc tại đây, đám cháy xuất hiện tại khu vực nhà kho của công ty, sau đó nhanh chóng lan rộng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có một số công nhân đang làm việc bên trong kho, nhưng đã kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh. Ngọn lửa bốc cao, kèm theo khói đen dày đặc và nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực cháy. Hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC trắng đêm tham gia chữa cháy.

Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Đám cháy lớn bùng phát trong đêm ở khu công nghiệp Đồ Sơn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khu vực cháy là kho xưởng chuyên sản xuất, gia công giày dép, chứa nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa kèm cột khói bốc cao hàng chục mét và nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp chống cháy lan, đồng thời tích cực triển khai các biện pháp dập lửa.

Tính đến 8h sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để tiếp tục làm mát khu vực xảy ra cháy, ngăn chặn nguy cơ bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng huy động trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tham gia chữa cháy. Đặc biệt robot chữa cháy cũng được huy động - Ảnh: VietNamNet

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk Đến 8h30, cảnh sát bắt được nghi phạm trên đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột cũ), cách hiện trường gây án khoảng 6 km.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/boc-chay-du-doi-kho-giay-o-khu-cong-nghiep-o-son-luc-rang-sang-741850.html