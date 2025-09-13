Bốc cháy dữ dội kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng

Đời sống 13/09/2025 09:57

Sáng 13/9, cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác nhận với VietNamNet về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Đồ Sơn rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h ngày 12/9, tại Công ty TNHH Cheng V, Khu công nghiệp Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã xảy ra cháy lớn.

Theo một công nhân làm việc tại đây, đám cháy xuất hiện tại khu vực nhà kho của công ty, sau đó nhanh chóng lan rộng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có một số công nhân đang làm việc bên trong kho, nhưng đã kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh. Ngọn lửa bốc cao, kèm theo khói đen dày đặc và nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực cháy. Hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC trắng đêm tham gia chữa cháy.

Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Bốc cháy dữ dội kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng - Ảnh 1
Đám cháy lớn bùng phát trong đêm ở khu công nghiệp Đồ Sơn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khu vực cháy là kho xưởng chuyên sản xuất, gia công giày dép, chứa nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa kèm cột khói bốc cao hàng chục mét và nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp chống cháy lan, đồng thời tích cực triển khai các biện pháp dập lửa.

Tính đến 8h sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để tiếp tục làm mát khu vực xảy ra cháy, ngăn chặn nguy cơ bùng phát trở lại.

Bốc cháy dữ dội kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng - Ảnh 2Bốc cháy dữ dội kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng - Ảnh 3
Lực lượng chức năng huy động trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tham gia chữa cháy. Đặc biệt robot chữa cháy cũng được huy động - Ảnh: VietNamNet

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Đến 8h30, cảnh sát bắt được nghi phạm trên đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột cũ), cách hiện trường gây án khoảng 6 km.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy tại khu công nghiệp cháy kho giày tin moi

TIN MỚI NHẤT

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn

Sống khỏe 41 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Đời sống 47 phút trước
Xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành khiến cộng đồng phẫn nộ

Xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành khiến cộng đồng phẫn nộ

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài đổ LỘC, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền đầy túi tình đầy tim

Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài đổ LỘC, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền đầy túi tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tránh xe máy đi ngược chiều, xe tải lao vào đám đông đang tham gia lễ hội khiến 8 người tử vong, 25 người bị thương

Tránh xe máy đi ngược chiều, xe tải lao vào đám đông đang tham gia lễ hội khiến 8 người tử vong, 25 người bị thương

Video 1 giờ 13 phút trước
Bùn đất và đá lớn bất ngờ đổ ập xuống trong đêm khiến 4 người tử vong và 3 người khác vẫn mất tích

Bùn đất và đá lớn bất ngờ đổ ập xuống trong đêm khiến 4 người tử vong và 3 người khác vẫn mất tích

Video 1 giờ 19 phút trước
Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn độc, chỉ tha cho con ruột 3 tuổi

Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn độc, chỉ tha cho con ruột 3 tuổi

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk: Hung thủ bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ

Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk: Hung thủ bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát

Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát

Đời sống 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành khiến cộng đồng phẫn nộ

Xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành khiến cộng đồng phẫn nộ

Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn độc, chỉ tha cho con ruột 3 tuổi

Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn độc, chỉ tha cho con ruột 3 tuổi

Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk: Hung thủ bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ

Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk: Hung thủ bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ

Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát

Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát

Danh tính cặp vợ chồng ở Đà Nẵng làm giấm bẩn từ a-xít và nước giếng, hơn 1.000 lít/ngày

Danh tính cặp vợ chồng ở Đà Nẵng làm giấm bẩn từ a-xít và nước giếng, hơn 1.000 lít/ngày