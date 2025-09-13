Nghi phạm sát hại 4 người ở Đắk Lắk mặc áo chống nắng lẩn trốn thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào 8h30 sáng 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 4 giờ gây án, nghi can gây ra vụ sát hại 4 người trong một gia đình trên địa bàn phường Thành Nhất đã bị bắt giữ. Nghi can được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi là Hào Điên, SN 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn vào một khu vực rẫy vắng trên địa bàn phường Ea Kao, cách hiện trường khoảng 5km. Vào thời điểm bị bắt giữ, nghi can này đã cải trang thành một người phụ nữ đi trên chiếc xe máy do cướp được từ một người dân gần hiện trường gây án.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 1h30 sáng sớm ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải cấp cứu ở bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.), cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực phường Ea Kao - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bảo vệ hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

