Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Đời sống 14/09/2025 07:00

Ngày 13/9, Thuận (tức Hào Điên, ngụ phường Ea Kao) bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 13/9, bà L.T.L.C. (45 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc thoát hiểm khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) gí dao cướp xe SH. Thuận là nghi phạm gây ra vụ thảm án tại phường Thành Nhất khiến 3 người tử vong, 1 người trọng thương rạng sáng cùng ngày.

Theo lời bà C., khoảng 6h20 sáng 13/9, bà chạy xe máy trên đường Đinh Núp (phường Buôn Ma Thuột) để đi tiêm thuốc cho mẹ.  Khi đến đoạn đường vắng, bất ngờ một người đàn ông từ bụi cây lao ra, tay trái cầm dao, tay phải cầm một cây gậy chặn đầu xe. "Ông ta gí dao vào cổ tôi, gằn giọng: 'Đưa xe đây, không tao giết'. Tôi cố giữ bình tĩnh, nói: 'Từ từ để tôi xuống xe rồi muốn lấy gì thì lấy'", bà C. nhớ lại.

Vừa xuống xe, bà thấy nghi phạm lập tức nhảy lên định phóng đi. Bà nhanh trí xô mạnh khiến xe loạng choạng, túi xách cùng hai điện thoại treo trên xe rơi xuống. Chiếc áo chống nắng mà nghi phạm mặc để ngụy trang cũng được lấy từ cốp xe của bà.

Trong lúc giằng co, xe máy lao vào hàng rào. Khi nghi phạm dựng xe lên chạy tiếp, bà C. tiếp tục xô thêm một lần nữa nhưng không thành. Lập tức, bà giật lấy cây sắt trên tay anh ta và đánh liên tiếp 2 phát.

Bà C. được người dân đưa đến công an trình báo. Bà bị thương ở chân trong lúc giằng co, phải khâu 5 mũi. "Lúc đó tôi nghĩ chỉ là bị cướp tài sản, hoàn toàn không biết ông ta vừa gây ra vụ giết người kinh hoàng. Đến khi công an cho xem hình, tôi mới bàng hoàng nhận ra. Thật sự may mắn khi tôi còn sống", bà chia sẻ.

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy - Ảnh 1
Bà L.T.L.C. (bìa trái) chia sẻ với phóng viên về giây phút đối đầu với nghi phạm giết 3 người - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ cùng ngày, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi được em của chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại. 

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy - Ảnh 2
Chiếc xe SH bị cướp được Thuận sử dụng để chạy trốn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt. Trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của bà C. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong rẫy, trên người có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, Thuận khai nhận chung sống với chị H. nhiều năm qua và có một người con chung 3 tuổi.

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy - Ảnh 3
Nghi phạm gây ra vụ thảm án, cướp xe may của bà L.T.L.C. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị H.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thuận để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Bài đăng mới đây chia sẻ 3 đoạn video và 5 trang nhật ký của bé trai ở Hà Nội, kể lại quá trình sống cùng bố và mẹ kế. Trong "bức tâm thư kêu cứu", bé trai kể bị mẹ kế đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa...

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ thảm án ở Đắk Lắk giết người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/5/2025, 3 con giáp hưởng Phúc vô tận, vượng phát đủ đường, chuẩn bị xây nhà sắm xe, giàu số 2 không ai số 1

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/5/2025, 3 con giáp hưởng Phúc vô tận, vượng phát đủ đường, chuẩn bị xây nhà sắm xe, giàu số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 14/9/2025, lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 14/9/2025, lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 15/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, Hồng Phúc sâu day

Đúng ngày mai, thứ Hai 15/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, Hồng Phúc sâu day

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 15/9/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 15/9/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Hai 15/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tình tiết uẩn khúc trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn

Tình tiết uẩn khúc trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/9/2025, 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc vượng phát, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai phơi phới

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/9/2025, 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc vượng phát, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Xử phạt hành chính hơn 127 triệu hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Đồng Nai: Xử phạt hành chính hơn 127 triệu hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Tình tiết uẩn khúc trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn

Tình tiết uẩn khúc trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn

Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk