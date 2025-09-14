Theo lời bà C., khoảng 6h20 sáng 13/9, bà chạy xe máy trên đường Đinh Núp (phường Buôn Ma Thuột) để đi tiêm thuốc cho mẹ. Khi đến đoạn đường vắng, bất ngờ một người đàn ông từ bụi cây lao ra, tay trái cầm dao, tay phải cầm một cây gậy chặn đầu xe. "Ông ta gí dao vào cổ tôi, gằn giọng: 'Đưa xe đây, không tao giết'. Tôi cố giữ bình tĩnh, nói: 'Từ từ để tôi xuống xe rồi muốn lấy gì thì lấy'", bà C. nhớ lại.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 13/9, bà L.T.L.C. (45 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc thoát hiểm khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) gí dao cướp xe SH. Thuận là nghi phạm gây ra vụ thảm án tại phường Thành Nhất khiến 3 người tử vong, 1 người trọng thương rạng sáng cùng ngày.

Trong lúc giằng co, xe máy lao vào hàng rào. Khi nghi phạm dựng xe lên chạy tiếp, bà C. tiếp tục xô thêm một lần nữa nhưng không thành. Lập tức, bà giật lấy cây sắt trên tay anh ta và đánh liên tiếp 2 phát.

Vừa xuống xe, bà thấy nghi phạm lập tức nhảy lên định phóng đi. Bà nhanh trí xô mạnh khiến xe loạng choạng, túi xách cùng hai điện thoại treo trên xe rơi xuống. Chiếc áo chống nắng mà nghi phạm mặc để ngụy trang cũng được lấy từ cốp xe của bà.

Bà C. được người dân đưa đến công an trình báo. Bà bị thương ở chân trong lúc giằng co, phải khâu 5 mũi. "Lúc đó tôi nghĩ chỉ là bị cướp tài sản, hoàn toàn không biết ông ta vừa gây ra vụ giết người kinh hoàng. Đến khi công an cho xem hình, tôi mới bàng hoàng nhận ra. Thật sự may mắn khi tôi còn sống", bà chia sẻ.

Bà L.T.L.C. (bìa trái) chia sẻ với phóng viên về giây phút đối đầu với nghi phạm giết 3 người - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ cùng ngày, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi được em của chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.

Chiếc xe SH bị cướp được Thuận sử dụng để chạy trốn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt. Trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của bà C. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong rẫy, trên người có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, Thuận khai nhận chung sống với chị H. nhiều năm qua và có một người con chung 3 tuổi.

Nghi phạm gây ra vụ thảm án, cướp xe may của bà L.T.L.C. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị H.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thuận để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.