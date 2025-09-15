Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Đời sống 15/09/2025 10:36

Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn trích xuất camera, xác minh vụ việc và mời những người liên quan lên làm việc, xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an phường Sài Gòn phối hợp cùng Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã đưa ông N.L.M.T. (39 tuổi) về trụ sở để lấy lời khai, xử lý theo quy định. Ông T. được xác định là người đi ô tô hành hung người đàn ông cao tuổi trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Chiều 12/9, ông T. điều khiển ô tô lưu thông qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì va chạm với một người cao tuổi đi xe gắn máy. Sau khi xuống xe giải quyết, giữa hai bên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, ông T. đã lao vào hành hung người đàn ông lớn tuổi.

Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm giao thông ở TP.HCM - Ảnh 1

Đoạn clip ghi lại cho thấy người trung niên liên tiếp đánh vào bụng và mặt của đối phương đang đeo ba lô chứa dụng cụ thể thao - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cạnh hiện trường, xe ô tô dừng ngay giao lộ, còn chiếc xe gắn máy bị đổ dưới lòng đường. Một số người dân chứng kiến đã can ngăn nhưng hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông trung niên lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến tuyến đường này bị ùn tắc.

Ngay khi clip được phát tán, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, truy xét và đưa ông T. về làm việc. Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh, đồng thời tìm nạn nhân bị hành hung để mời lên trình báo, phục vụ điều tra và xử lý vụ việc.

Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù

Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (SN 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.‎

Xem thêm
Từ khóa:   Tài xế ô tô hành hung đánh người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Đời sống 20 phút trước
Ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Đời sống 33 phút trước
Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang

Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang

Hậu trường 47 phút trước
Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Hà Nội: Mẹ nam sinh lớp 12 quay quắt tìm con mất tích bí ẩn sau khi tan học

Hà Nội: Mẹ nam sinh lớp 12 quay quắt tìm con mất tích bí ẩn sau khi tan học

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét

Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả sau ngày 15/9/2025

3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả sau ngày 15/9/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, cuộc sống viên mãn, Phú Quý Phát Tài, số giàu sang sung sướng như tiên

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, cuộc sống viên mãn, Phú Quý Phát Tài, số giàu sang sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chìm ghe khi sang sông, chồng bơi được vào bờ, vợ bị nước cuốn mất tích

Chìm ghe khi sang sông, chồng bơi được vào bờ, vợ bị nước cuốn mất tích

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Hà Nội: Mẹ nam sinh lớp 12 quay quắt tìm con mất tích bí ẩn sau khi tan học

Hà Nội: Mẹ nam sinh lớp 12 quay quắt tìm con mất tích bí ẩn sau khi tan học

Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét

Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét