Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn trích xuất camera, xác minh vụ việc và mời những người liên quan lên làm việc, xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an phường Sài Gòn phối hợp cùng Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã đưa ông N.L.M.T. (39 tuổi) về trụ sở để lấy lời khai, xử lý theo quy định. Ông T. được xác định là người đi ô tô hành hung người đàn ông cao tuổi trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Chiều 12/9, ông T. điều khiển ô tô lưu thông qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì va chạm với một người cao tuổi đi xe gắn máy. Sau khi xuống xe giải quyết, giữa hai bên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, ông T. đã lao vào hành hung người đàn ông lớn tuổi.

Đoạn clip ghi lại cho thấy người trung niên liên tiếp đánh vào bụng và mặt của đối phương đang đeo ba lô chứa dụng cụ thể thao - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cạnh hiện trường, xe ô tô dừng ngay giao lộ, còn chiếc xe gắn máy bị đổ dưới lòng đường. Một số người dân chứng kiến đã can ngăn nhưng hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông trung niên lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến tuyến đường này bị ùn tắc.

Ngay khi clip được phát tán, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, truy xét và đưa ông T. về làm việc. Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh, đồng thời tìm nạn nhân bị hành hung để mời lên trình báo, phục vụ điều tra và xử lý vụ việc.

