Sức khỏe của bé trai sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk tạm thời ổn định

Ngày 14/9, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Đắk Lắk) cho biết bệnh viện đang điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân T.T.P (12 tuổi, nạn nhân trong vụ sát hại).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Đắk Lắk) cho biết bệnh viện đang điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân T.T.P (12 tuổi, nạn nhân trong vụ sát hại).

Vị lãnh đạo này cho biết, sức khỏe của bệnh nhân P. hiện đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. P. đã có thể nói chuyện, ăn uống. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị vì P. bị thương nặng ở vùng phổi.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sát hại - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân lúc 2h21 sáng cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương: da hồng nhạt, thở nhanh, vã mồ hôi, tim đập nhanh, phổi thông khí giảm, có khí dưới da vùng ngực và thành ngực.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có vết thương hở thấu ngực, kèm nhiều thương tích ở cánh tay, cẳng chân, vai và cổ tay.

Sau khi hội chẩn, bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu lúc 4h20. Hiện em P. đã được phẫu thuật khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau ca mổ, sức khỏe tạm ổn định và đang tiếp tục được bệnh viện theo dõi chặt chẽ.

Công an phường Thành Nhất cho biết bé trai được phát hiện trong tình trạng bị nhiều vết thương do dao đâm, chém, sau đó bé đã được đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân P., người bị trọng thương trong vụ thảm án tại Đắk Lắk, đang được điều trị tích cực sau phẫu thuật tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đêm 12/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất rồi bỏ trốn. T.T.P may mắn được T.C.K (hàng xóm) mở cửa cứu giúp, thoát nạn.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Người trẻ ngại kết hôn vì áp lực vô hình từ gia đình Nhìn vào những cuộc hôn nhân tan vỡ ngày càng nhiều có thể thấy gốc rễ không chỉ nằm ở sự thiếu thấu hiểu giữa vợ chồng trẻ mà còn bắt nguồn từ “di sản” gia đình và sự can thiệp quá sâu của cha mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-khoe-cua-be-trai-song-sot-trong-vu-tham-an-tai-ak-lak-tam-thoi-on-inh-741931.html