Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp sơ cứu, giúp một nam hành khách qua cơn nguy kịch do tăng huyết áp trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn từ tờ Rossiskaya Gazeta, truyền thông Nga tối 14/9 đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu cho một hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội.

"Trong một chuyến bay tới Việt Nam vào tuần trước, một người đàn ông 50 tuổi đã bất ngờ lên cơn tăng huyết áp cấp sau khi cất cánh khoảng 3 giờ đồng hồ. Phi hành đoàn đã hỏi liệu có nhân viên y tế nào có thể hỗ trợ cấp cứu hay không và ông Murashko trùng hợp lại có mặt trên chuyến bay đó. Ông Murashko sau đó nhanh chóng cấp cứu và trấn an người bệnh, giúp người này trở về trạng thái ổn định sau khoảng 1 giờ", kênh Shot cho biết.

Tăng huyết áp cấp là tình trạng huyết áp tăng rất cao (≥ 180/120 mmHg) kèm theo tổn thương cơ quan đích mới xuất hiện hoặc nặng hơn, như não, tim, thận. Đây là tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng, đòi hỏi cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Nếu không được xử lý đúng cách, tăng huyết áp cấp có thể đe doạ tính mạng người bệnh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Mikhail Murashko (58 tuổi) là bác sĩ, chính trị gia người Nga, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga kể từ tháng 1-2020.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 12 đến 14-9. Trong thành phần đoàn có lãnh đạo một số trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia, lãnh đạo các công ty dược phẩm và thiết bị y tế, cùng đại diện Bộ Công Thương Liên bang Nga.

Hôm 12/9, ông Murashko đã cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế và Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga.

Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế 2 nước đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y sinh học. Theo đó, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, cũng như phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

