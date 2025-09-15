Người của tịnh thất Bồng Lai 'lừa tiền từ thiện' được giảm án

HĐXX đồng quan điểm với VKS trước đó, cho rằng bị cáo kêu oan nhưng các chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội.

Theo thông tin từ VNExpress, ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của Nhất Nguyên, giảm từ 9 xuống 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, tòa ghi nhận bị cáo đã liên hệ gia đình và người bào chữa nộp số tiền khắc phục hơn 270 triệu đồng - là tình tiết mới, nên giảm án cho bị cáo.

Cụ thể, hộ bà Cúc không phải là cơ sở thờ tự hợp pháp, không được Nhà nước cho phép sinh hoạt tôn giáo tập trung. Những người ở đây không phải là tăng ni xuất gia, các trẻ em cũng không phải là trẻ mồ côi - đã được chứng minh qua bản khai nhân khẩu và giám định AND là chứng cứ khoa học. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, phạm tội với người trên 70 tuổi.



Lê Thanh Nhất Nguyên tại tòa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa vào cáo trạng, trong khoảng thời gian sống tại căn hộ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An từ năm 2015, Nhất Nguyên và những người trong gia đình tự gọi nơi ở là "tịnh thất Bồng Lai", và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa, mình là "sư thầy", gọi những người xung quanh là "thầy", "sư phụ", "chú tiểu"…

Nhất Nguyên và những người khác giới thiệu các "chú tiểu" ở đây là trẻ em bị bỏ rơi, được họ nuôi dưỡng nhằm tạo sự thương cảm.

Sau đó đăng thông tin số điện thoại và tài khoản ngân hàng lên những video clip trên các kênh mạng xã hội kèm nội dung "…mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé".

Cơ quan điều tra xác định mục đích của việc này là để người khác gửi tiền, quà ủng hộ để sử dụng, tiêu xài.

Từ thời gian năm 2018 - 2021, có nhiều người tin tưởng vào các thông tin sai sự thật do Nhất Nguyên đăng tải và kêu gọi ủng hộ thường chuyển tiền, tặng quà bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản cho bị cáo và những người ở "tịnh thất Bồng Lai".

Sau khi biết được "tịnh thất Bồng Lai" không phải là chùa, giả sư để thu lợi bất chính thì những người này làm đơn tố giác.

Cơ quan điều tra đã xác định đủ cơ sở chứng minh Nhất Nguyên đã lừa 3 bị hại với tổng số tiền hơn 365 triệu đồng.



Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nhất Nguyên về trại giam, sau phiên xử - Ảnh: VnExpress

Ngoài ra còn có 6 người gửi đơn trình báo, cho rằng đã chuyển cho Nhất Nguyên và những người sống tại "tịnh thất Bồng Lai" hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng những trường hợp này không đủ chứng cứ nên không xác định hành vi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra cũng cho thấy chưa đủ chứng cứ chứng minh những người khác trong căn hộ này có hành vi bàn bạc, thống nhất cùng với Nhất Nguyên đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, không đủ căn cứ để xác định những người này biết được số tiền do Nhất Nguyên phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng.

Do đó không xem xét xử lý đối với các trường hợp này.

Ngày 28-5, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nhất Nguyên 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, tuy Nhất Nguyên thừa nhận việc nhận tiền từ các bị hại, nhưng vẫn không thừa nhận phạm tội lừa đảo.

Hội đồng xét xử nhận định thông qua các chứng cứ tại phiên tòa, việc bị cáo đã đưa ra các thông tin gian dối, để các bị hại tin tưởng, đưa tiền cho bị cáo, hành vi đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa án sơ thẩm tuyên mức án phù hợp đối với bị cáo, không oan sai.

Tuy nhiên hội đồng xét xử đã xem xét, ghi nhận việc bị cáo đã bồi thường tiền cho các bị hại, khắc phục hành vi phạm tội. Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án cho bị cáo từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù.

Do đó hội đồng xét xử đã tuyên mức án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giảm 1 năm so với mức án mà phiên tòa sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó vào năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Long An cũng đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức.

Hiện Nhất Nguyên đã chấp hành xong án phạt 4 năm tù này, nên bị cáo chỉ còn chấp hành mức án 8 năm tù, tính từ ngày bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.