Bắt giữ nghi phạm trộm gần 30 cây vàng trong ô tô ở TP.HCM

Đời sống 15/09/2025 12:29

Người đàn ông ở TPHCM trình báo đến cơ quan công an bị trộm lấy 30 cây vàng khi đang ngủ trên xe bán tải và cung cấp kèm một clip từ camera an ninh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ nghi phạm trong vụ ông H.V.D. (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) trình báo mất gần 30 cây vàng.

Qua điều tra, nhà chức trách truy xét, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm, thu hồi tang vật. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt giữ nghi phạm trộm gần 30 cây vàng trong ô tô ở TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông xuất hiện gần ô tô của anh D. - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, sáng 7/9, ông H.V.D. đến Công an phường Phú Lợi trình báo bị mất cắp tài sản có giá trị lớn. Theo lời của ông D., khuya 6/9, ông lái ô tô bán tải biển số 61A-821.xx chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng 7/9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên gọi anh D. thức dậy. Chủ xe kiểm tra xe và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn với khối lượng trang sức gần 30 cây vàng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 3h cùng ngày, có một người nam giới, mặc áo xe ôm công nghệ đã tiếp cận chiếc ô tô từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi. Vụ việc được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội gây chú ý.

Ngày 15/9, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc một nam thanh niên có hành vi gây rối trên đường Hồ Tùng Mậu.

