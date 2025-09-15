Hàng chục học sinh ở TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học

Đời sống 15/09/2025 16:10

Ngày 15/9, các cơ quan chức năng TPHCM đang phối hợp với UBND phường Linh Xuân, Công an phường Linh Xuân xác minh, làm rõ vụ việc nhiều học sinh có dấu hiệu tiêu chảy, đau bụng sau buổi khai giảng hôm 5/9 tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết trên đường Hoàng Diệu 2.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, UBND, Công an phường Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin hàng chục học sinh bị đau bụng, tiêu chảy, có em phải nhập viện điều trị sau buổi ăn ở một trường tiểu học trên địa bàn.

 

Đại diện UBND phường Linh Xuân xác nhận, vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết, đường Hoàng Diệu 2, vào ngày 5/9, ngày khai giảng năm học.

Hàng chục học sinh ở TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học - Ảnh 1
Trường học nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 5/9, sau khi đi học về, có em học sinh nói "bánh canh hôm nay con ăn nó thiu thiu (?)". Đến tối 5/9 và sáng hôm sau (6/9), em này liên tục đau bụng, tiêu chảy, đau họng, nóng sốt, được đưa vào khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Sau đó, phụ huynh trình báo vụ việc đến các đơn vị chức năng.

Ngày 6 và 7/9 rơi vào hai ngày cuối tuần, nên đến ngày 8/9, tổ công tác của UBND phường Linh Xuân đến làm việc với đại diện nhà trường, có sự chứng kiến của phụ huynh học sinh. Tại thời điểm kiểm tra, bếp ăn, dụng cụ ăn uống sạch sẽ, có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ liên quan.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết cũng có báo cáo về vụ việc, gửi đến UBND phường Linh Xuân.

Theo báo cáo, sáng 5/9, trường này làm lễ khai giảng năm học. Trong thời gian dự lễ, học sinh có mang theo bánh, kẹo sử dụng. Đến 10 giờ 30 phút, học sinh khối 1 và 2 dùng bữa trưa. Học sinh khối 3, 4 và 5 dùng bữa trưa lúc 11 giờ 10 phút.

Thực đơn ban đầu được thông báo là bánh canh cua nhưng thực tế, học sinh được cho ăn bánh canh trứng cút, thịt bằm.

Tính đến sáng 6/9 (thứ bảy), trường tiếp nhận thông tin từ phụ huynh có 14/45 lớp và 74/1.763 học sinh bán trú bị đau bụng, tiêu chảy. Trong đó, có 3 học sinh phải nằm viện theo dõi, điều trị. Sau đó, con số này tiếp tục tăng lên và chưa có thống kê cụ thể. Có trường hợp còn đau họng, nóng sốt. Khoảng 14 học sinh vắng học ở những buổi học sau, ảnh hưởng đến quá trình học tập và sức khỏe học sinh. Đến nay, các học sinh đã đi học trở lại.

Ban giám hiệu nhà trường cùng với y tế trường và công ty cung cấp suất ăn đã thăm hỏi một số học sinh. Sáng 7/9, trường có yêu cầu phía cung cấp suất ăn mang mẫu đi xét nghiệm. Kết quả sẽ thông báo sau 7 ngày.

Bước đầu, tổ công tác phường Linh Xuân yêu cầu nhà trường làm việc lại với công ty cung cấp suất ăn...

Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế TP.HCM cho hay chưa nhận được báo cáo từ các cơ quan chức năng liên quan ở địa phương về vụ việc nói trên. Các đơn vị này đang xác minh, làm rõ.

Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ thảm án cướp đi sinh mạng 3 người ở phường Thành Nhất (Đắk Lắk), căn nhà nơi nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao) gây án phủ đầy tang thương. 14h chiều nay, 3 nạn nhân sẽ được đưa đi an táng.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh đau bụng tiêu chảy ngộ độc thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Đời sống 34 phút trước
Phân biệt Kem chống nắng vật lý và hóa học: Đâu là giải pháp phù hợp cho làn da bạn?

Phân biệt Kem chống nắng vật lý và hóa học: Đâu là giải pháp phù hợp cho làn da bạn?

Làm đẹp 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/9-17/9), 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/9-17/9), 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
SR Catchy: Mùi hương của những cuộc hẹn hò bí mật

SR Catchy: Mùi hương của những cuộc hẹn hò bí mật

Làm đẹp 1 giờ 37 phút trước
Hàng chục học sinh ở TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học

Hàng chục học sinh ở TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Hậu trường 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 5 tầng trong hẻm ở TP.HCM kèm tiếng nổ, cả khu dân cư náo loạn

Cháy nhà 5 tầng trong hẻm ở TP.HCM kèm tiếng nổ, cả khu dân cư náo loạn

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Thương tâm: Nam sinh lớp 10 tử vong trên đường đi học về

Thương tâm: Nam sinh lớp 10 tử vong trên đường đi học về

Bắt nóng 3 thanh niên cướp giật bàn 'cúng cô hồn' ở TP.HCM

Bắt nóng 3 thanh niên cướp giật bàn 'cúng cô hồn' ở TP.HCM

Bàng hoàng nữ shipper bị khách hàng hành hung phải nhập viện

Bàng hoàng nữ shipper bị khách hàng hành hung phải nhập viện