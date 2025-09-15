Mỗi lần như thế, người lớn chỉ biết nghẹn ngào dỗ dành rằng ba mẹ đi làm, rồi lặng lẽ quay đi, giấu nước mắt. Hình ảnh đứa trẻ thơ dại giữa tang tóc khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nhói lòng.

Theo thông tin từ VTC News, trong căn nhà ấy, bé gái N.T.M. (3 tuổi, con gái Thuận và nạn nhân Nguyễn Thị Kim H.) vô tư nô đùa, thỉnh thoảng lại ngơ ngác hỏi: “Ba mẹ đâu rồi?”.

Chị cho biết thêm, những ngày qua, gia đình không dám ra đường, không dám mở điện thoại vì quá nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm. “Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể gỡ tội cho Thuận. Nhưng tôi vẫn muốn thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình các nạn nhân”, chị T. nói, giọng nghẹn lại.

“Cháu còn quá nhỏ để hiểu những mất mát vừa ập đến. Nhìn cháu vô tư gọi ba mẹ, chúng tôi càng thương xót. Dù khó khăn đến mấy, gia đình tôi sẽ cùng nhau nuôi nấng, không để cháu bơ vơ khi ba mẹ đã như vậy…”, chị N.N.L.T. (chị gái của nghi phạm Thuận) nghẹn ngào chia sẻ.

Dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số, ai nấy đều bàng hoàng - Ảnh: VTC News

Khi nhắc đến Thuận, chị T. lại nghẹn ngào. Chị T. cho biết, gia đình có 6 anh chị em, Thuận là con út. Vào năm 2021, Thuận và chị H. đã quyết định đi đến hôn nhân. Hai bên gia đình đã gặp gỡ, bàn chuyện cưới xin, nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cặp đôi chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn, dọn về sống chung và có với nhau một bé gái 3 tuổi.

Khi tổ chức thôi nôi cho cháu M., gia đình làm hơn 20 mâm cỗ, coi như một đám cưới giản đơn.

"Vợ chồng Thuận vẫn thường xuyên qua lại giữa hai bên gia đình nội - ngoại, thường chở nhau đi chơi. Chuyện cãi vã thì do hai bên sống riêng nên tôi không biết hết. Khi nghe tin dữ, chân tay tôi bủn rủn, không thể tin nổi. Đây là cú sốc quá lớn, đặc biệt với mẹ tôi, người đã cao tuổi và mang nhiều bệnh”, chị T. khóc nấc.

Hình ảnh bé M. hồn nhiên giữa nỗi đau tột cùng của hai gia đình khiến ai cũng day dứt. Người thân lo sợ, khi lớn lên, ký ức mơ hồ về buổi sáng định mệnh ấy sẽ để lại vết sẹo trong tâm hồn non nớt của cháu. “Chúng tôi chỉ mong cháu được sống trong tình yêu thương, có một tuổi thơ bình yên, để sau này không còn nhớ đến những gì kinh hoàng đã xảy ra”, một người họ hàng nghẹn ngào nói.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H., tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H.

3 người chết tại chỗ là chị H. và bà Trần Thị D. (mẹ chị H. sinh năm 1970), anh Bùi Văn N. (em trai chị H. sinh năm 2002). Con trai chị H. là cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ. Tiếp đó, Thuận thay quần áo, mặc áo chống nắng ngụy trang thành phụ nữ tiếp tục bỏ trốn.

Đến 8h31 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận tại một khu rẫy trồng mì thuộc địa bàn phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm bị bắt, Thuận vẫn mặc áo chống nắng trùm kín người. Lục soát trên người nghi phạm, công an thu giữ hai con dao một lọ thuốc ngủ và ma túy.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một con gái chung (3 tuổi) với chị H. Tuy nhiên, gia đình chị H. muốn con gái cắt đứt quan hệ với Thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.