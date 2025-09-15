Cháy nhà 5 tầng trong hẻm ở TP.HCM kèm tiếng nổ, cả khu dân cư náo loạn

Đời sống 15/09/2025 17:24

Vụ cháy xảy ra lúc 14h chiều nay (15/9), tại căn nhà trong hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ).

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 15/9, một vụ cháy bùng phát tại căn nhà cao tầng nằm trong hẻm, khiến người dân náo loạn.

Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà cao tầng nằm trong con hẻm 110, đường số 30, phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ, TPHCM).

Khoảng 14h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn, kèm khói bốc cao từ phía sau tầng cao của ngôi nhà. Người trong nhà và hàng xóm đã cùng nhau hô hoán dập lửa nhưng không thành.

Cháy nhà 5 tầng trong hẻm ở TP.HCM kèm tiếng nổ, cả khu dân cư náo loạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ở TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, một nhân chứng cho biết, đám cháy cùng nhiều tiếng nổ khiến việc tiếp cận gặp khó khăn. Căn nhà cháy nằm giữa khu dân cư nên nhiều người lo sợ cháy lan, vội di tản ra ngoài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, tầng 5 của ngôi nhà bị ám khói đen, nhiều vật dụng và 3 cánh cửa gỗ bị hư hỏng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy.

 

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Chiều 15-9, hàng trăm người dân đã đến gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ phường Thành Nhất) để tiễn đưa chị H, bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ khóa:   cháy nhà ở TP.HCM tin moi cháy nhà

