Vụ án mạng xảy ra vào tối cùng ngày tại một căn nhà cho thuê ở phường An Phú, TP.HCM làm hai vợ chồng tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 15/9, Công an phường An Phú (TPHCM) phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong trước cửa nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân nghe tiếng gào khóc của trẻ con và tiếng la hét thất thanh trước căn nhà cho thuê trong khu dân cư ở phường An Phú.

Tới kiểm tra, họ phát hiện 2 vợ chồng nằm bất động trên vũng máu trước cửa nhà. Hàng xóm tìm cách ứng cứu, nhưng cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú triển khai lực lượng đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Công an bảo vệ hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi nhận thông tin, người con trai chạy về thấy cả hai cha mẹ đều đã tử vong nên đã khóc và ngất xỉu tại hiện trường.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra vụ việc người dân nghe tiếng cãi nhau rất lớn.

Ngoài ra, 2 vợ chồng thuê căn nhà trên để ở cùng con, cháu. Người vợ hàng ngày đi bán vé số dạo, chồng ở nhà thường xuyên la mắng vợ. Thời điểm xảy ra vụ việc, con trai của hai nạn nhân đi làm chưa về.

