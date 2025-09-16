Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Đời sống 16/09/2025 09:05

Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 16/9, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Thường Tín (TP Hà Nội) xác nhận, vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn thôn Văn Giáp của xã xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 4 người tử vong.

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC, công an xã và chính quyền địa phương đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Theo thông tin báo Pháp Luật Việt Nam, trước đó khoảng 22h12' ngày 15/9, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngay sau đó, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi có mặt, lực lượng chức năng nhận định, đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực mặt trước tầng một ngôi nhà 4 tầng (diện tích khoảng 40m2, hình ống, mặt tiền nhỏ hẹp) với rất nhiều khói, khí độc bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ và có người mắc kẹt trong đám cháy.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn đến 22h25 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế đám cháy và kịp thời tiếp cận, cứu được 1 phụ nữ và 2 con nhỏ (sinh năm 2019 và 2022) mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà, đưa xuống khu vực an toàn. Sau đó, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của 3 người đã ổn định. Đến khoảng 22h30' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà 5 tầng trong hẻm ở TP.HCM kèm tiếng nổ, cả khu dân cư náo loạn

Cháy nhà 5 tầng trong hẻm ở TP.HCM kèm tiếng nổ, cả khu dân cư náo loạn

Vụ cháy xảy ra lúc 14h chiều nay (15/9), tại căn nhà trong hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ).

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở Hà Nội cháy nhà 4 người tử vong tin mới

TIN MỚI NHẤT

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông giữa đường

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông giữa đường

Đời sống 15 phút trước
Từ ngày 25 đến ngày 30/7 âm lịch, 3 con giáp chuyển biến lớn trong sự nghiệp, Tài Lộc hanh thông, thành công vượt bậc, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 25 đến ngày 30/7 âm lịch, 3 con giáp chuyển biến lớn trong sự nghiệp, Tài Lộc hanh thông, thành công vượt bậc, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Hà Nội: Tìm kiếm nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ mất tích đã 5 ngày, gia đình vô cùng lo lắng

Hà Nội: Tìm kiếm nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ mất tích đã 5 ngày, gia đình vô cùng lo lắng

Đời sống 54 phút trước
Vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê sau ngày 16/9/2025

Vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê sau ngày 16/9/2025

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 16/9/2025: Thế giới tăng vọt, trong nước SJC tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/9/2025: Thế giới tăng vọt, trong nước SJC tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp Tài Lộc cực thịnh, chuyển mình rực rỡ, có nhà lầu xe sang, vươn lên thành Đại Gia triệu phú

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp Tài Lộc cực thịnh, chuyển mình rực rỡ, có nhà lầu xe sang, vươn lên thành Đại Gia triệu phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 16/9/2025, 3 con giáp cuộc sống Thịnh Vượng, Phú Quý không ai bằng, vàng bạc đề huề, làm gì cũng thuận lợi bất ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/9/2025, 3 con giáp cuộc sống Thịnh Vượng, Phú Quý không ai bằng, vàng bạc đề huề, làm gì cũng thuận lợi bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 16/9/2025, sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 16/9/2025, sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp Trời không phụ người Hiền Tài, suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp Trời không phụ người Hiền Tài, suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông giữa đường

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông giữa đường

Hà Nội: Tìm kiếm nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ mất tích đã 5 ngày, gia đình vô cùng lo lắng

Hà Nội: Tìm kiếm nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ mất tích đã 5 ngày, gia đình vô cùng lo lắng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/9/2025: Thế giới tăng vọt, trong nước SJC tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/9/2025: Thế giới tăng vọt, trong nước SJC tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Cha đi lạc trong rừng Cát Tiên 3 ngày liền, 2 con nhỏ tìm người cầu cứu

Cha đi lạc trong rừng Cát Tiên 3 ngày liền, 2 con nhỏ tìm người cầu cứu