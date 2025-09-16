Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 16/9, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Thường Tín (TP Hà Nội) xác nhận, vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn thôn Văn Giáp của xã xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 4 người tử vong.

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC, công an xã và chính quyền địa phương đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Theo thông tin báo Pháp Luật Việt Nam, trước đó khoảng 22h12' ngày 15/9, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngay sau đó, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi có mặt, lực lượng chức năng nhận định, đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực mặt trước tầng một ngôi nhà 4 tầng (diện tích khoảng 40m2, hình ống, mặt tiền nhỏ hẹp) với rất nhiều khói, khí độc bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ và có người mắc kẹt trong đám cháy.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn đến 22h25 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế đám cháy và kịp thời tiếp cận, cứu được 1 phụ nữ và 2 con nhỏ (sinh năm 2019 và 2022) mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà, đưa xuống khu vực an toàn. Sau đó, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của 3 người đã ổn định. Đến khoảng 22h30' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

