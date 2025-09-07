Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang: Khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra

Đời sống 07/09/2025 09:33

Khoảng 19 giờ ngày 6/9, người dân báo cháy lớn tại địa chỉ 143 đường Thái Nguyên (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử 4 xe chuyên dụng đến để tham gia cứu chữa.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 6/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà 4 tầng trên đường Thái Nguyên, thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, khoảng 19h cùng ngày, một số người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ căn nhà số 153 đường Thái Nguyên. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà, gây náo loạn cả khu vực.

Ngay lập tức, họ hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành, đồng thời gọi lực lượng chức năng để ứng cứu.

Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang: Khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra - Ảnh 1Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang: Khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường.

 

Các chiến sĩ mặc áo chống nóng, đeo bình dưỡng khí, tiếp cận các tầng trên phun nước dập lửa. Đồng thời, phải sử dụng xe thang chuyên dụng để tiếp cận, phun nước dập lửa từ trên cao.

Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang: Khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra - Ảnh 3
Căn nhà bốn tầng đang cháy dữ dội - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người dân tại hiện trường cho biết, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của căn nhà sau đó lan ra các tầng. Thời điểm xảy ra cháy, cửa cuốn bị khóa trái, không thể mở được, người dân và lực lượng chức năng phải phá cửa tiếp cận bên trong.

Đến 21h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, lửa vẫn bùng lên dữ dội và đỏ rực. Vụ hỏa hoạn đã khiến tuyến đường Thái Nguyên bị ùn tắc nghiêm trọng.

 

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết, khi phát hiện đám cháy, công an phường Nha Trang và UBND phường báo cáo công an tỉnh và triển khai lực lượng PCCC. Khi xác định căn nhà không có người, lực lượng cứu hỏa đã triển khai dập lửa và ngăn đám cháy bùng sang những căn kế bên.

Theo ông Tây, bên trong căn nhà 4 tầng chủ yếu chứa hóa chất, sơn cùng nhiều vật liệu, vật dụng dễ cháy, khiến lửa bùng phát rất nhanh, rất may không có thiệt hại về người.

Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Đối tượng được xác định là Sùng Seo Sủ (sinh năm 1969) đã ra tay sát hại vợ là bà Vừ Thị Sơ (sinh năm 1971) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin moi cháy nhà Nha Trang

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu lợi bất chính 12 tỷ đồng, tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối

Nóng: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu lợi bất chính 12 tỷ đồng, tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng trọ

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng trọ

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Thầy giáo tử vong ở tầng trệt bệnh viện, gia đình chia sẻ chi tiết đau nhói lòng

Thầy giáo tử vong ở tầng trệt bệnh viện, gia đình chia sẻ chi tiết đau nhói lòng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang: Khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra

Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang: Khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp vận trình hanh thông rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi bứt phá như 'ngựa phi mã', tiền tài chất thành đống ú ụ sau ngày 7/9/2025

3 con giáp vận trình hanh thông rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi bứt phá như 'ngựa phi mã', tiền tài chất thành đống ú ụ sau ngày 7/9/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, 7/9/2025, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tiền của bạt ngàn, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng, mọi điều thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, 7/9/2025, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tiền của bạt ngàn, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, 3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, tiền tỷ rót đầy túi, hầu bao rủng rỉnh, may mắn tụ hội, sống trong Phú Quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, 3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, tiền tỷ rót đầy túi, hầu bao rủng rỉnh, may mắn tụ hội, sống trong Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 7/9/2025, 3 con giáp có bước vào đại vận Phát Tài, tiền tài ngập lối, trúng số cực to, may mắn hơn người

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 7/9/2025, 3 con giáp có bước vào đại vận Phát Tài, tiền tài ngập lối, trúng số cực to, may mắn hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu lợi bất chính 12 tỷ đồng, tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối

Nóng: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu lợi bất chính 12 tỷ đồng, tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng trọ

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng trọ

Thầy giáo tử vong ở tầng trệt bệnh viện, gia đình chia sẻ chi tiết đau nhói lòng

Thầy giáo tử vong ở tầng trệt bệnh viện, gia đình chia sẻ chi tiết đau nhói lòng

Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Truy tìm đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Cố băng qua đường sắt khi gác chắn đã hạ, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Cố băng qua đường sắt khi gác chắn đã hạ, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường, tiết lộ tình tiết bất ngờ