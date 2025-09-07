Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang: Khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra

Cụ thể, khoảng 19h cùng ngày, một số người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ căn nhà số 153 đường Thái Nguyên. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà, gây náo loạn cả khu vực.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 6/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà 4 tầng trên đường Thái Nguyên, thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường.

Các chiến sĩ mặc áo chống nóng, đeo bình dưỡng khí, tiếp cận các tầng trên phun nước dập lửa. Đồng thời, phải sử dụng xe thang chuyên dụng để tiếp cận, phun nước dập lửa từ trên cao.

Căn nhà bốn tầng đang cháy dữ dội - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người dân tại hiện trường cho biết, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của căn nhà sau đó lan ra các tầng. Thời điểm xảy ra cháy, cửa cuốn bị khóa trái, không thể mở được, người dân và lực lượng chức năng phải phá cửa tiếp cận bên trong.

Đến 21h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, lửa vẫn bùng lên dữ dội và đỏ rực. Vụ hỏa hoạn đã khiến tuyến đường Thái Nguyên bị ùn tắc nghiêm trọng.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết, khi phát hiện đám cháy, công an phường Nha Trang và UBND phường báo cáo công an tỉnh và triển khai lực lượng PCCC. Khi xác định căn nhà không có người, lực lượng cứu hỏa đã triển khai dập lửa và ngăn đám cháy bùng sang những căn kế bên.

Theo ông Tây, bên trong căn nhà 4 tầng chủ yếu chứa hóa chất, sơn cùng nhiều vật liệu, vật dụng dễ cháy, khiến lửa bùng phát rất nhanh, rất may không có thiệt hại về người.