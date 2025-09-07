Ngày 6/9, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến anh NLB (44 tuổi, trú thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 6/9, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến anh NLB (44 tuổi, trú thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong.

khoảng 10h sáng ngày 6/9, khi chị T.T.G (SN 1985, trú thôn Hương Giang, xã Thượng Đức) đi từ nhà thờ họ về nhà thì phát hiện chồng là anh B (SN 1981) tử vong trong trạng thái bị chết cháy tại ngõ của gia đình.

Sau đó, chị G đã trình báo Công an xã Thượng Đức. Khi Công an đến hiện trường đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của anh B về việc dặn dò vợ con.

Khu vực phát hiện sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Lao Động, vợ con anh B còn cung cấp một số tin nhắn của anh B gửi cho vợ con thể hiện nội dung có ý định tự tử.

Quá trình làm việc, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên Công an xã Thượng Đức đã lập biên bản và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

