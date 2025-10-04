Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện

Đời sống 04/10/2025 11:07

Rời khỏi hiện trường trong đêm sau khi lái ô tô tông chủ tịch xã tại Đắk Lắk tử vong, nữ tài xế đã đến công an trình diện.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ vụ việc tài xế xe con chạy với tốc độ cao, tông Chủ tịch UBND xã tử vong khi đang điều tiết giao thông.

Theo thông tin ban đầu, tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa lớn, gây ngập 1 đoạn Quốc lộ 27. Ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã) cùng một số người đã ra hiện trường để tổ chức chống lũ và phân luồng giao thông.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, tại Km16+650 Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo đó, ô tô do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đã tông phải ông Lê Phước Toàn khi đang cùng lãnh đạo xã điều tiết giao thông sau trận mưa ngập.

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong ra trình diện - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Cú tông mạnh đã hất văng ông Toàn ra xa khoảng 10m, khiến ông bị thương rất nặng. Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế đã rời khỏi hiện trường và ra cơ quan công an trình diện vào sáng nay (4/10)

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 21 giờ 25 ngày 3/10, quốc lộ 27, đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập sâu do mưa lớn, gây ùn tắc giao thông, một số phương tiện bị chết máy.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, cùng lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một ô tô lao với tốc độ nhanh, tông trúng ông Toàn, khiến ông bị thương nặng. Ông Toàn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong ngay sau đó.

