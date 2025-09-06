Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa em T. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo thông tin báo Người Lao Động, chiều 6/9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc xe thu gom rác tông 1 em học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông V.A.S. (SN 1984, ngụ xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô mang BKS: 47C-221.13 chở theo 2 nhân viên đi thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang thu gom rác trong khuôn viên của trường, xe chở rác đã tông em T.M.T. (học sinh lớp 6 của trường).

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ va chạm xe rác khiến một người tử vong. Theo VOV, sáng 4/6, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe chở rác với xe máy trên đường Quang Trung (P.10, Q.Gò Vấp) làm một người tử vong tại chỗ.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, xe rác biển số 51C - 112.xx do nam tài xế cầm lái chạy trên đường Quang Trung, hướng đi về ngã tư An Sương. Lúc xe rác vừa qua giao lộ Quang Trung - Thông Tây Hội (P.10) thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái chạy cùng chiều. Hậu quả của vụ tai nạn làm người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện nằm chắn một làn đường Quang Trung.

Nhận tin báo, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Xe cứu hộ kéo xe rác tông một người tử vong thương tâm ở TP.HCM

Xe cứu hộ kéo xe rác tông một người tử vong thương tâm ở TP.HCM

Chiều 1/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe cứu hộ kéo xe rác cán tử vong người đi xe máy trên đường Hà Huy Giáp.

