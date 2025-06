Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 4/6, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe chở rác với xe máy trên đường Quang Trung (P.10, Q.Gò Vấp) làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, xe rác biển số 51C - 112.xx do nam tài xế cầm lái chạy trên đường Quang Trung, hướng đi về ngã tư An Sương. Lúc xe rác vừa qua giao lộ Quang Trung - Thông Tây Hội (P.10) thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái chạy cùng chiều. Hậu quả của vụ tai nạn làm người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện nằm chắn một làn đường Quang Trung.