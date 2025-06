Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày (5/6) ra tại điểm giao cắt giữa Quốc lộ 18 và đường Yên Tử (đoạn qua địa bàn tổ 2, khu Dốc Đỏ 1, phường Phương Đông, TP Uông Bí).

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại điểm giao cắt giữa Quốc lộ 18 và đường Yên Tử (đoạn qua địa bàn tổ 2, khu Dốc Đỏ 1, phường Phương Đông, TP Uông Bí), xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-011.XX, do tài xế Trần Văn C. (SN 1984, trú xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 18 hướng từ TP Đông Triều đến TP Uông Bí.

Khi đến ngã tư Km74+550 quốc lộ 18, tài xế Trần Văn C. cho xe chuyển hướng rẽ trái, đã bất ngờ va chạm mạnh với chị L.T.T (SN 1983, trú thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, TP Đông Triều) là nhân viên đường sắt đang thực hiện nhiệm vụ tại đoạn đường sắt giao cắt đoạn đường bộ này.

Cú va chạm khiến chị T. tử vong tại chỗ, các tuyến giao thông kết nối khu vực bị ngưng trệ cục bộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngay khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Phương Đông và các đơn vị chức năng liên quan phân luồng đảm bảo giao thông cả tuyến đường bộ và đường sắt, đồng thời khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định.

