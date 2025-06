Sáng 5/6, Công an Phường 1, TP Tân An (Long An) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh lai lịch, thân nhân thi thể nữ giới được phát hiện tại khu vực bờ kè sông Vàm Cỏ Tây.