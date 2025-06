Sáng 5/6, Công an Phường 1, TP Tân An (Long An) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh lai lịch, thân nhân thi thể nữ giới được phát hiện tại khu vực bờ kè sông Vàm Cỏ Tây.

Theo thông tin từ báo Long An, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 4/6, người dân khu phố 9, Phường 1, TP Tân An (Long An) phát hiện một thi thể trôi lập lờ trên sông, đoạn gần bờ kè nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an Phường 1 nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành các thủ tục ghi nhận ban đầu và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Long An để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 60 tuổi, tử vong trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn qua địa bàn phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thi thể là nữ giới, khoảng 60 tuổi, cao khoảng 155 cm. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo màu đen, bên ngoài khoác áo màu tím, tay có đeo một nhẫn kim loại màu vàng nhạt. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, gây khó khăn cho việc xác minh nhân thân.

Công an Phường 1 thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người phụ nữ này, đề nghị liên hệ Công an Phường 1, TP Tân An. Địa chỉ: Số 47 đường Nguyễn Huệ, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 02723.826294 để hỗ trợ điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện nguyên nhân tử vong đang được các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh. Công an TP Tân An chưa đưa ra nhận định cụ thể, đang chờ kết quả giám định pháp y để có căn cứ làm rõ.

