Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hậu (45 tuổi; ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Hậu chính là tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ N2, đoạn qua huyện Tân Thạnh vào sáng 26/4 làm 4 người tử vong.