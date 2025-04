Nạn nhân thứ 4 trong vụ xe rác tông 2 xe gắn máy tại Nhơn Ninh, Tân Thạnh, Long An dù được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe chở rác và 2 xe gắn máy xảy ra tại quốc lộ N2, đoạn thuộc Km 86+200, ấp Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An lúc 7h ngày 26/4 mà báo CAND đã thông tin, chiều tối cùng ngày, đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Long An cho biết, nạn nhân thứ 4 là em Phạm Hoài Tình (SN 2009, quê Vĩnh Long) được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cũng đã không qua khỏi.

Đây là nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó 3 nạn nhân tử vong được xác định là Phan Hoài Tánh (SN 2005, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1979, ngụ Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Võ Quốc Tuyển (SN 2002, ngụ Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Cả 4 người này đang trên đường về quê nghỉ lễ 30/4.

Trước vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, Cục CSGT, Bộ Công an đã cử tổ công tác xuống hiện trường phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Long An và các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân. Tài xế điều khiển xe chở rác là Trần Văn Hậu (SN 1980, quê Long An) được đưa đi kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Hai xe máy hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe ô tô tải (loại xe chở rác) do tài xế Trần Văn Hậu (45 tuổi; ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển, lưu thông hướng từ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) về Quốc lộ 62 (huyện Tân Thạnh). Khi đang lưu thông trên Quốc lộ N2, đoạn qua xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh thì va chạm với 2 xe máy lưu thông chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến anh Tánh và bà Dung tử vong tại chỗ, Tuyển tử vong tại Bệnh viện huyện Tân Thạnh, Tình được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng cũng không qua khỏi.

