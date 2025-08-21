May mắn triền miên trong 8 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp tạm biệt vận xui, Tài Lộc bung cửa, vận thế phất lên như diều gặp gió, thăng hoa Phát Tài

Trong 8 ngày cuối tháng 8, tuổi Tỵ được cục diện bán hợp trợ mệnh nên công việc trở nên thuận lợi suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Bản mệnh cũng sớm nắm bắt được cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng, hứa hẹn thành tựu khả quan trong tương lai.

Tài tinh độ mệnh, nguồn thu nhập của con giáp này vốn đã rất ổn định nay lại có dấu hiệu tăng tiến đáng kể. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng sau bao cố gắng khẳng định bản thân của bản mệnh trong suốt thời gian qua.

Trong 8 ngày cuối tháng 8, người tuổi Thân được Tam Hợp phù trợ nên bạn làm việc vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Đáng mừng hơn nữa là bạn cũng nhận ra điểm mạnh của mình và có cách phát huy hợp lý.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với nửa kia của mình rồi từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 8 ngày cuối tháng 8, thành công của tuổi Ngọ phần lớn là nhờ quý nhân đưa tới. Nếu có lời mời tham gia một nhóm làm việc nào đó thì chớ nên rụt rè, e ngại. Nếu được đề cử là người dẫn đầu và phải đưa ra các quyết định quan trọng cho cả một tập thể thì bản mệnh cần phải chuẩn bị thật kĩ.

Vận trình tình duyên của tuổi Ngọ hôm nay tiến triển vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh và đối phương đôi khi chẳng cần nói mà cũng hiểu ý nhau, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

