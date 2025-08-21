Đồng Nai: Bắt đối tượng đốt 3 xe máy, bất ngờ trước lời khai đốt xe để giải tỏa căng thẳng

Tại cơ quan công an, Huỳnh Văn Út khai nhận do đã sử dụng rượu bia và áp lực cuộc sống nên trong lúc đang nằm võng đã nảy sinh ý định đốt 3 chiếc xe máy để giải tỏa căng thẳng.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 20/8, Công an xã Phước An đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Út (37 tuổi, ngụ xã Phước An) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 9h30, ngày 17/8, có 3 người gồm ông V.T.P, T.V.K và N.V.P (cùng ngụ tại xã Phước An) để 3 xe môtô biển kiểm soát 60C2-55xxx, 23H2-4xxx và 60M4-5xxx tại bến ghe thuộc ấp 2, xã Phước An rồi ra đùng nuôi tôm để nhậu (cách chỗ để xe 2km).

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Đến khoảng 16h, khi mọi người quay trở lại lấy xe để đi về thì phát hiện 3 xe môtô đã bị cháy, hư hỏng toàn bộ. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản nên cả 3 ông đã đến Công an xã Phước An để trình báo.

Theo thông tin báo Dân Trí, vào cuộc xác minh, đến 9h ngày 18/8, Công an xã Phước An đã mời ông Huỳnh Văn Út lên làm việc. Người này đã thừa nhận hành vi đốt 3 chiếc xe máy trên.

Đối tượng Huỳnh Văn Út (37 tuổi, ngụ xã Phước An). Ảnh: Báo Dân Trí.

Qua làm việc, ông Út khai nhận ngày 17/8, ông có sử dụng rượu bia. Trong lúc ông đang nằm võng tại khu vực bến ghe, nhìn thấy 3 chiếc xe máy nói trên không có ai trông coi. Ông Út nảy sinh ý định đốt 3 chiếc xe máy để giải tỏa căng thẳng.

Người đàn ông này đã rút ống dẫn xăng của một trong 3 xe và bật lửa đốt rồi đi về nhà.

