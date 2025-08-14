Người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà rồi mắc kẹt bên trong

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã kịp thời cứu người đàn ông bị kẹt trong đám cháy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 14/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời huy động lực lượng dập tắt đám cháy nhà giữa phố, cứu người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà cố thủ bên trong.

Trước đó, khoảng 15 giờ 43 phút ngày 13/8, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà Nguyễn Thị L. (số 36, đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), bên trong có người bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu người mắc kẹt ra ngoài.

Người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà rồi mắc kẹt bên trong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng kịp thời cứu người đàn ông thoát nạn - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Công lý, khi có mặt, lực lượng chức năng phát hiện khu vực gác xép đang bốc cháy dữ dội. Trong quá trình tiếp cận, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện anh Nguyễn Trọng H. (SN 1989, con trai bà L.) bị mắc kẹt bên trong nhà trong tình trạng bị nhiễm khói.

Các chiến sĩ lập tức nhường mặt nạ phòng độc để đảm bảo hô hấp cho nạn nhân, sau đó nhanh chóng đưa ra ngoài an toàn và chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy nghi do anh Nguyễn Trọng H. tự phóng hỏa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

