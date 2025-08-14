Lãnh đạo UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, công an phường đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ phát hiện bộ xương người trên núi Hải Nham.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 13/8, tin từ UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết bộ xương người bị tảng đá đè lên được người dân phát hiện trong rừng sâu, bước đầu được xác định là hài cốt ông N.V.K. (SN 1962, ngụ thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, TP Ninh Bình cũ; nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mất tích hơn 1 năm trước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 13-8, một số người dân trong phường trong lúc đi vào rừng sâu tại địa bàn thôn Hải Nham tìm bắt ốc đá thì tá hỏa phát hiện bộ xương người bị một tảng đá đè lên.

Khu vực rừng sâu nơi người dân phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Xây Dựng, người thân ông K. cho biết, chiều 4/6/2024, ông K. đi bắt ốc tại khu vực núi gần nhà.

Tối cùng ngày, con gái gọi điện không liên lạc được, gia đình lập tức báo chính quyền và tổ chức tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, chia nhiều hướng tìm kiếm suốt nhiều ngày, nhưng không tìm thấy dấu vết.

Sự mất tích của ông K. từ đó trở thành nỗi day dứt lớn đối với gia đình và người dân địa phương. Vị trí tìm thấy bộ xương cách khu vực mà ông K. thường bắt ốc không xa, song do địa hình dốc đứng, nhiều bụi rậm che phủ nên việc phát hiện gặp khó khăn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, bộ xương đã được gia đình đưa về để an táng theo phong tục. Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết cũng như xác định chính xác danh tính nạn nhân.

