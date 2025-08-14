Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Dương Thị Hằng (25 tuổi), Phan Thị Quế Chi (30 tuổi), Nguyễn Lê Tuấn Anh (27 tuổi), Vy Liêm Quân (35 tuổi), Phạm Duy Lộc (37 tuổi), Nguyễn Thiên Ân (30 tuổi) và Hồ Thị Kim Nhi cùng về tội "giết người".

Nhiều ngày sau, chị Ý liên tục nhận tin nhắn chửi bới và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn từ Dương Thị Hằng (bạn Chi) nên Ý kể lại với chị Khuyên và nhờ chị Khuyên giúp giải quyết mâu thuẫn.

Dựa vào hồ sơ, tháng 5/2023, chị Ý có quan hệ tình cảm với anh Hưng. Đến ngày 11-6-2023, Phan Thị Quế Chi nhắn tin qua Facebook cho chị Ý hỏi về mối quan hệ giữa chị Ý với anh Hưng. Đồng thời Chi cho biết mình là người yêu cũ của anh Hưng và sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Chị Khuyên đồng ý và kêu Ý hẹn gặp Dương Thị Hằng, Phan Thị Quế Chi tại nhà chị Khuyên ở đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp (nay là phường An Hội Tây).

Tối 19/6/2023, Chi đi ăn tối cùng Hằng, Phạm Duy Lộc, Nguyễn Thiên Ân, Vy Liêm Quân, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Hồ Thị Kim Nhi và kể lại chuyện mâu thuẫn với Ý thì cả nhóm thống nhất cùng Chi đi giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng hôm sau, Ân lái ô tô chở cả nhóm đến điểm hẹn để tìm đánh chị Ý. Khi đi Lộc mang theo bao hung khí gồm 2 cây rựa dài khoảng 80cm và một số con dao Thái Lan.

Khi đến điểm hẹn, cả nhóm gặp chị Hồng và chị Khuyên từ phòng khách đi ra trước cửa nói chuyện.

Lúc này, trong nhóm trên có người hỏi "có con Ý ở đây không" thì chị Hồng nói ở đây không có ai tên Ý và không biết Ý là ai, bất ngờ Hằng cầm dao xông đến đâm vào vùng vai phải của chị Hồng. Thấy vậy, chị Khuyên can ngăn thì bị Hằng đâm trúng bàn tay phải nên chị này bỏ chạy vào bếp.

Chị Hồng sau khi bị đã đâm đã lùi vào bên trong nhà rồi ngã gục úp mặt xuống bàn thì bị Chi tiếp tục dùng tay đánh liên tiếp vào lưng, đầu, rồi dùng ấm trà bằng sứ trên bàn đập vào đầu chị Hồng.

Chưa dừng lại ở đó, Hằng còn tiếp tục cầm dao xông đến đâm chị Hồng nhiều nhát vào vùng lưng, bả vai. Cùng lúc đó, Tuấn Anh và Quân cầm rựa đuổi chém người có ý định can ngăn.

Sau đó cả nhóm bỏ chạy ra đầu hẻm 230 Phan Huy Ích và lên xe Ân đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Theo kết luận giám định, chị Hồng mang thương tích 26%, nguy hiểm đến tính mạng.