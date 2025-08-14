Nữ sinh cấp 2 ở Hải Phòng nhập viện, nghi bị bạn đánh hội đồng

Đời sống 14/08/2025 05:00

Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về bé gái ở phường Nam Đồ Sơn nghi bị bạn đánh hội đồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13/8, lãnh đạoTrường THCS Vạn Hương (TP Hải Phòng) cho biết nhà trường có nắm được thông tin về việc nữ sinh T.P. (học sinh lớp 8 của nhà trường) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Trước đó, theo chị L.L.P. chia sẻ lên mạng xã hội, chiều 9/8, con gái chị là cháu T.P. (năm nay lên lớp 8 Trường THCS Vạn Hương) do mâu thuẫn với cháu N. (Trường THCS Vạn Sơn) nên có hẹn nhau lên đường đê Vạn Hương để nói chuyện. Khi đến nơi hẹn, cháu N. dẫn theo một nhóm bạn và có hành vi đánh đập cháu P..

Công an vào cuộc vụ cô gái mới sinh con bị đánh hội đồng. "Cháu vừa khóc vừa chạy về gọi điện thoại cho mẹ, nói là các cháu kia dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cháu, dẫn đến xây xát hết khu vực mặt mũi, đầu, chân" - gia đình chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau sự việc này, cháu P. phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).

Nữ sinh cấp 2 ở Hải Phòng nhập viện, nghi bị bạn đánh hội đồng - Ảnh 1
Nữ sinh THCS ở Hải Phòng nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, gia đình cháu P., gia đình cháu N. cũng có liên hệ và thừa nhận chỉ có cháu N đánh cháu P. mà không có nhóm khác. Do vậy, gia đình cháu P. đã trình báo Công an phường Nam Đồ Sơn để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 13/8, đại diện Trường THCS Vạn Hương cho biết nhà trường có nắm được thông tin cháu T.P., nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. Nhà trường cũng đã cử cán bộ, giáo viên đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên nữ sinh này.

Qua nắm bắt từ phía gia đình, cháu P. may mắn không bị thương nghiêm trọng, chủ yếu bị thương phần mềm, thỉnh thoảng bị choáng. Tuy nhiên, tinh thần của cháu bị ảnh hưởng. Nhà trường cũng tư vấn gia đình gặp gỡ các bên để hòa giải.

Đại diện nhà trường cho biết thêm gia đình đã báo cáo công an phường, cơ quan công an đã làm việc, gặp gỡ 2 bên gia đình. Do thời điểm này học sinh chưa tựu trường, sự việc lại xảy ra ngoài trường nên nhà trường cũng chỉ phối hợp nắm bắt tình hình cũng như động viên học sinh. Hiện tại qua nắm bắt từ nhà trường, cháu P. vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù: 'Tôi mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời'

Ngày đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù: 'Tôi mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời'

Chiều 13/8, gặp lại mẹ già, vợ con và hàng xóm sau thời gian bị tạm giam, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi), trú tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An bày tỏ lời cảm ơn các cơ quan chức năng đã xem xét, tạo điều kiện để anh được tại ngoại.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường Nữ sinh bị đánh hội đồng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, 3 con giáp làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc đếm không xuể, sớm đổi nhà sang chảnh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, 3 con giáp làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc đếm không xuể, sớm đổi nhà sang chảnh

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/8/2025, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, may mắn chạm ĐỈNH, LỘC LÁ xum xuê, mọi điều viên mãn, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/8/2025, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, may mắn chạm ĐỈNH, LỘC LÁ xum xuê, mọi điều viên mãn, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Nữ sinh cấp 2 ở Hải Phòng nhập viện, nghi bị bạn đánh hội đồng

Nữ sinh cấp 2 ở Hải Phòng nhập viện, nghi bị bạn đánh hội đồng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này

Bánh mì, món ăn sáng phổ biến của người Việt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm người này

Sống khỏe 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sau hôm nay, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/8/2025), 3 con giáp 'quét sạch mây mù', sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền vàng dư dả, đón nhận duyên lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/8/2025), 3 con giáp 'quét sạch mây mù', sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền vàng dư dả, đón nhận duyên lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Ngày đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù: 'Tôi mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời'

Ngày đoàn tụ gia đình của người bán gà lôi trắng bị tuyên 6 năm tù: 'Tôi mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời'

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp