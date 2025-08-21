Nghe tiếng động phát ra từ hồ nước, người đàn ông chứng kiến cảnh đáng sợ trong cuộc chiến sinh tử của 3 con kỳ đà

Vào ngày 16/8, ông Hemanth Kumar Tholappa, một du khách đến Khu bảo tồn Đất ngập nước Sungei Buloh (SBWR), Singapore bị thu hút bởi những tiếng động mạnh phát ra từ hồ nước. Ngay sau đó ông phát hiện ba con kỳ đà đang khóa chặt trong một trận chiến ác liệt để giành quyền thống trị và đã ghi lại toàn bộ cuộc đối đầu này bằng máy ảnh.
Video 3 giờ 8 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

