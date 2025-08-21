Thùng container bất ngờ rơi khỏi xe, đè trúng nhóm học sinh đứng bên lề đường khiến 9 người bị thương

Chiếc xe container đang trên đường đến một công trường xây dựng thì thùng kim loại bất ngờ rơi xuống đường ở Nam Kalimantan, Indonesia, vào ngày 14/8. Các nhân viên y tế đã đến để đưa 9 em nhỏ bị thương đến bệnh viện.
Video 1 giờ 24 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

