Ô tô đột ngột tăng tốc, đâm trúng 3 đứa trẻ đang chơi trước nhà, 1 bé trai bị kéo lê dưới gầm xe phải nhập viện cấp cứu

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát ở khu vực Ashiyana, Lucknow, Ấn Độ, cho thấy 3 đứa trẻ đang đứng cùng xe đạp trong con đường hẹp thì chiếc SUV rẽ vào và đột ngột tăng tốc trước khi đâm vào các em nhỏ. Cú va chạm khiến một bé trai bị kéo lê dưới gầm xe, trong khi một bé trai khác bị hất văng vào tường.

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

