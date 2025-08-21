Ô tô đột ngột tăng tốc, đâm trúng 3 đứa trẻ đang chơi trước nhà, 1 bé trai bị kéo lê dưới gầm xe phải nhập viện cấp cứu

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát ở khu vực Ashiyana, Lucknow, Ấn Độ, cho thấy 3 đứa trẻ đang đứng cùng xe đạp trong con đường hẹp thì chiếc SUV rẽ vào và đột ngột tăng tốc trước khi đâm vào các em nhỏ. Cú va chạm khiến một bé trai bị kéo lê dưới gầm xe, trong khi một bé trai khác bị hất văng vào tường.
Video 1 giờ 19 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi