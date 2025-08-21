Chính thức bước qua ngày 29/6 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, làm giàu dễ dàng, tương lai xán lạn, sống trong giàu sang

Chính thức bước qua ngày 29/6 âm lịch, cục diện bán hợp báo hiệu công việc của bản mệnh đang trên đà thuận lợi. Con giáp này đang đi đúng đường đúng hướng, hãy tiếp tục tự tin bước về trước, cơ hội phát triển đang mở ra trước mắt.

Trong ngày Thổ sinh Kim, người độc thân có cơ hội gặp gỡ giao lưu với những đối tượng khá hợp ý. Hãy mở rộng lòng mình, đừng dè dặt mãi nữa, cơ hội để tìm thấy một nửa của con giáp này đang tới rồi, bỏ lỡ thêm một lần nữa bản mệnh sẽ phải hối tiếc đó.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng chủ quan mà lơ là để xảy ra những sai sót đáng tiếc. Sự xuất hiện của hung tinh đẩy con giáp này vào một cuộc tranh đấu không lường trước được. Thay vì đưa ra những quyết định vội vàng lúc này, hãy giữ bình tĩnh và suy xét kỹ càng từng vấn đề nhỏ.

Con giáp tuổi Mão

Chính thức bước qua ngày 29/6 âm lịch, nhờ có Tam Hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước của người tuổi Mão đang tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Vì thế, nếu có điều gì còn băn khoăn, bạn cần chia sẻ nay chứ không nên giấu trong lòng.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải chịu khó thay đổi để dung hòa với nửa kia.

Con giáp tuổi Hợi

Chính thức bước qua ngày 29/6 âm lịch, tuổi Hợi đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn vào lợi ích về sau để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của tuổi Hợi, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và đối phương hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm của mình.

