Phát hiện bộ xương người cùng chiếc áo trong túi có hơn 2 triệu đồng

Đời sống 21/08/2025 05:15

Ngày 20/8, một lãnh đạo UBND xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết hiện chính quyền địa phương đang phát đi thông báo truy tìm tung tích, danh tính một nạn nhân sau khi người dân phát hiện một bộ xương người trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 18/8, Công an xã Bạch Thông nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một bộ xương người chưa rõ lai lịch tại rừng Kéo Bon, thôn Khuổi Cò, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên.

Qua khám nghiệm xác định bộ xương người là của nam giới cao khoảng 1 m 68 - 1 m 75, hàm răng hơi nhô ra phía trước, mặc quần âu màu xanh đen, áo sơ mi dài tay màu xanh tím than, thắt lưng da màu nâu đen… Trong túi áo của nạn nhân phát hiện có số tiền 2.057.000 đồng.

Công an xã Bạch Thông sau đó đã có thông báo đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Mọi thông tin xin báo về Công an xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 0844.553.065 (Phó Trưởng Công an xã Hà Đức Thiết). 

Phát hiện bộ xương người cùng chiếc áo trong túi có hơn 2 triệu đồng - Ảnh 1
Thông báo tìm tung tích nạn nhân sau khi phát hiện bộ xương người - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, người dân địa phương phát hiện một hộp sọ nghi sọ người ở khu vực núi Đại Huệ, cách Quốc lộ 46 khoảng 1km nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên, lực lượng pháp y Công an tỉnh và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm.

Qua ghi nhận, ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều mảnh xương nghi là xương người cùng quần áo nữ giới.

Người thân chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định quần áo trên là của chị này.

 

