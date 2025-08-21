Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Ngôi sao kỳ cựu Tạ Hiền quyết định để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi và 2 cháu nội. Hai người con của ông là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình chỉ nhận được 10% mỗi người.

Mới đây, ngôi sao kỳ cựu Tạ Hiền sở hữu 3 căn biệt thự cao cấp giá trị khoảng 600 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng). Ngoài ra, ông còn có thu nhập từ phí bản quyền phim ảnh, cổ phiếu, tiền mặt, ước tính tổng tài sản trên 1 tỷ HKD (gần 3.400 tỷ đồng).

Tạ Hiền rất quý mến Trương Bá Chi. Ông cũng không ít lần bày tỏ mong muốn Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tái hợp để hai cháu của ông có một gia đình trọn vẹn. “Tôi vô cùng biết ơn con bé vì những đóng góp dành cho gia đình họ Tạ. Trương Bá Chi là người con dâu duy nhất của tôi”, Tạ Hiền từng nói về con dâu cũ.

Từ năm 2018, sau khi Trương Bá Chi công khai sinh con trai thứ 3 và không tiết lộ về danh tính cha ruột của đứa trẻ, Tạ Hiền ít nhắc đến con dâu cũ trong các bài phỏng vấn.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng, thường xuyên đưa các con đến thăm ông bà nội. Vào ngày sinh nhật Tạ Hiền hàng năm, cô cũng chuẩn bị bánh kem, cùng 2 con đến chúc mừng ông. Mỗi khi Tạ Hiền ốm đau, cô nhờ người gửi thuốc bổ cho ông và thăm hỏi.

Tạ Hiền còn thường xuyên mời Trương Bá Chi tới tham dự các buổi họp mặt gia đình và âm thầm lập quỹ giáo dục cho các cháu từ rất sớm. Theo chỉ định của ông, trước khi bé Lucas và Quintus trưởng thành, Trương Bá Chi được toàn quyền xử lý quỹ.

Ngôi sao nổi tiếng từng phản đối mối quan hệ của con trai với bạn gái hiện tại, Vương Phi. Khi Tạ Đình Phong công khai tái hợp với "đàn chị" vào năm 2014, Tạ Hiền đã bày tỏ thái độ không ủng hộ.

Từ năm 2020, ông Tạ Hiền đã để Vương Phi tới nhà và tặng cô "món quà gặp mặt" trị giá tới 20 triệu NDT (hơn 73 tỷ đồng). Theo một số nguồn tin, Tạ Hiền không còn thái độ nghiêm khắc với Vương Phi vì muốn giữ mối quan hệ thân thiết với con trai.

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn Trong nhiều năm, khán giả tin rằng vụ ảnh nóng năm 2008 của Trần Quán Hy là nguyên nhân chính khiến hôn nhân giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tan vỡ. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây của đạo diễn Vương Tinh, câu chuyện thực tế lại khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-ta-inh-phong-e-lai-90-tai-san-cho-con-dau-cu-truong-ba-chi-740309.html