Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Sao quốc tế 21/08/2025 07:15

Ngôi sao kỳ cựu Tạ Hiền quyết định để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi và 2 cháu nội. Hai người con của ông là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình chỉ nhận được 10% mỗi người.

Mới đây, ngôi sao kỳ cựu Tạ Hiền sở hữu 3 căn biệt thự cao cấp giá trị khoảng 600 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng). Ngoài ra, ông còn có thu nhập từ phí bản quyền phim ảnh, cổ phiếu, tiền mặt, ước tính tổng tài sản trên 1 tỷ HKD (gần 3.400 tỷ đồng). 

Tạ Hiền rất quý mến Trương Bá Chi. Ông cũng không ít lần bày tỏ mong muốn Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tái hợp để hai cháu của ông có một gia đình trọn vẹn. “Tôi vô cùng biết ơn con bé vì những đóng góp dành cho gia đình họ Tạ. Trương Bá Chi là người con dâu duy nhất của tôi”, Tạ Hiền từng nói về con dâu cũ. 

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi - Ảnh 1

Từ năm 2018, sau khi Trương Bá Chi công khai sinh con trai thứ 3 và không tiết lộ về danh tính cha ruột của đứa trẻ, Tạ Hiền ít nhắc đến con dâu cũ trong các bài phỏng vấn. 

Một nguồn tin thân cận cho hay, Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng, thường xuyên đưa các con đến thăm ông bà nội. Vào ngày sinh nhật Tạ Hiền hàng năm, cô cũng chuẩn bị bánh kem, cùng 2 con đến chúc mừng ông. Mỗi khi Tạ Hiền ốm đau, cô nhờ người gửi thuốc bổ cho ông và thăm hỏi. 

Tạ Hiền còn thường xuyên mời Trương Bá Chi tới tham dự các buổi họp mặt gia đình và âm thầm lập quỹ giáo dục cho các cháu từ rất sớm. Theo chỉ định của ông, trước khi bé Lucas và Quintus trưởng thành, Trương Bá Chi được toàn quyền xử lý quỹ.

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi - Ảnh 2

Ngôi sao nổi tiếng từng phản đối mối quan hệ của con trai với bạn gái hiện tại, Vương Phi. Khi Tạ Đình Phong công khai tái hợp với "đàn chị" vào năm 2014, Tạ Hiền đã bày tỏ thái độ không ủng hộ. 

Từ năm 2020, ông Tạ Hiền đã để Vương Phi tới nhà và tặng cô "món quà gặp mặt" trị giá tới 20 triệu NDT (hơn 73 tỷ đồng). Theo một số nguồn tin, Tạ Hiền không còn thái độ nghiêm khắc với Vương Phi vì muốn giữ mối quan hệ thân thiết với con trai.

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Trong nhiều năm, khán giả tin rằng vụ ảnh nóng năm 2008 của Trần Quán Hy là nguyên nhân chính khiến hôn nhân giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tan vỡ. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây của đạo diễn Vương Tinh, câu chuyện thực tế lại khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Đạo diễn Hong Kong bất ngờ tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Thực hư chuyện Trương Bá Chi đăng ảnh con thứ ba lên mạng xã hội

Thực hư chuyện Trương Bá Chi đăng ảnh con thứ ba lên mạng xã hội

Trương Bá Chi 'gây sốt' với video chúc sinh nhật Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi 'gây sốt' với video chúc sinh nhật Châu Tinh Trì

Nghi vấn Trương Bá Chi tiêm filler vì gương mặt 'trẻ lạ' ở tuổi 45

Nghi vấn Trương Bá Chi tiêm filler vì gương mặt 'trẻ lạ' ở tuổi 45

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Trương Bá Chi thời đôi mươi, mãi là 'tượng đài nhan sắc' ở tuổi U50

Ngỡ ngàng vẻ đẹp Trương Bá Chi thời đôi mươi, mãi là 'tượng đài nhan sắc' ở tuổi U50

Xôn xao tin Trương Bá Chi được nhận thừa kế từ bố chồng cũ?

Xôn xao tin Trương Bá Chi được nhận thừa kế từ bố chồng cũ?

TIN MỚI NHẤT

Nam sinh ở Hà Nội chuyển hơn 100 triệu đồng, trốn nhà tự bay vào TP.HCM bị công an giả "bắt cóc online"

Nam sinh ở Hà Nội chuyển hơn 100 triệu đồng, trốn nhà tự bay vào TP.HCM bị công an giả "bắt cóc online"

Đời sống 41 phút trước
3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc sau ngày 21/8/2025

3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc sau ngày 21/8/2025

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chính thức bước qua ngày 29/6 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, làm giàu dễ dàng, tương lai xán lạn, sống trong giàu sang

Chính thức bước qua ngày 29/6 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, làm giàu dễ dàng, tương lai xán lạn, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 21/8/2025, 3 con giáp có căn Phú Quý, đỏ cả tình lẫn tiền, hoan hỷ đón LỘC, giàu có bất ngờ, cuộc đời mọi việc hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/8/2025, 3 con giáp có căn Phú Quý, đỏ cả tình lẫn tiền, hoan hỷ đón LỘC, giàu có bất ngờ, cuộc đời mọi việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 21/8/2025, hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 21/8/2025, hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Hai mẹ con bị nước cuốn khi đi qua dòng suối chảy xiết: Đã tìm thấy thi thể của người mẹ

Hai mẹ con bị nước cuốn khi đi qua dòng suối chảy xiết: Đã tìm thấy thi thể của người mẹ

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con

Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con

Hậu trường 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, ai xui mặc ai, 3 con giáp này Tài Lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tỷ về đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, ai xui mặc ai, 3 con giáp này Tài Lộc vạn sự vào, an khang vạn lần đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tỷ về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp tăng tiến như 'phượng hoàng lửa'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/8/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp tăng tiến như 'phượng hoàng lửa'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Thót tim cảnh tượng máy bay bốc cháy giữa không trung, hành khách nhắn tin tạm biệt người thân

Thót tim cảnh tượng máy bay bốc cháy giữa không trung, hành khách nhắn tin tạm biệt người thân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch liên tiếp lập kỉ lục, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch liên tiếp lập kỉ lục, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

Triệu Lộ Tư công khai 'nói xấu' Ngu Thư Hân trên mạng xã hội?

Triệu Lộ Tư công khai 'nói xấu' Ngu Thư Hân trên mạng xã hội?

Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất 'tuyệt đối điện ảnh' sau 605 ngày không đi thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất 'tuyệt đối điện ảnh' sau 605 ngày không đi thảm đỏ

Từng trải qua 2 đời vợ, Mã Cảnh Đào công khai bạn gái kém 26 tuổi

Từng trải qua 2 đời vợ, Mã Cảnh Đào công khai bạn gái kém 26 tuổi