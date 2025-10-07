Trong loạt ảnh này, nữ diễn viên Trung Quốc diện đầm hai dây màu vàng nhạt kết hợp găng tay da màu đỏ rượu vang và để kiểu tóc xoăn xù ấn tượng. Tuy nhiên, do bị chụp từ góc trên cao và ở cự ly quá gần, Thích Vy trông như "nấm lùn", khuôn mặt và vóc dáng biến dạng: đầu to, chân ngắn, nếp nhăn trên mặt bị phóng đại, khiến cô trông già hơn 10 tuổi. Một số người còn nghi ngờ nữ diễn viên lạm dụng thẩm mỹ quá đà, Sohu đưa tin ngày 5.10.

Trước những lời chế giễu về ngoại hình, Thích Vy nhanh chóng lên tiếng phản pháo trên mạng xã hội: "Getty thật quá đáng!". Bài đăng của cô lập tức gây tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng nhiếp ảnh gia Getty Images cố tình chụp xấu "dìm hàng", trong khi một bộ phận khác lại nhận định các ngôi sao Hoa ngữ đang quá nhạy cảm với hình ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Thực tế, trong các video do khán giả tại show diễn hôm đó ghi lại, Thích Vy xuất hiện với khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng, vóc dáng thanh thoát, hoàn toàn khác xa với "tấm ảnh đen" của Getty Images.

Điều bất ngờ là fan của Thích Vy nhanh chóng đăng tải thêm những tấm ảnh khác mà Getty Images chụp cùng sự kiện. Khi diện bộ suit xám Balmain, Thích Vy lại trông cao ráo, thần thái tự nhiên. Cùng một hãng ảnh, chỉ thay đổi góc chụp, kết quả khác biệt hoàn toàn.

Qua những khung hình được cư dân mạng chia sẻ, Thích Vy trông gầy gò, thiếu sức sống và gương mặt già hơn nhiều so với tuổi thật. So với các nghệ sĩ cùng lứa như Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch... trạng thái nhan sắc của Thích Vy ở thời điểm hiện tại kém hơn rất nhiều. Đặc biệt, kiểu tóc xù khiến cho cô càng bị "dìm" visual nhiều hơn.

Với phong độ nhan sắc như vậy, không khó hiểu khi Thích Vy vấp phải vô số lời chê bai từ cư dân mạng. Rất nhiều người đang thắc mắc rằng ai là người đã nghĩ ra tạo hình phô bày trọn vẹn khuyết điểm của cô thế này. Số khác lại cho biết họ cảm thấy thất vọng khi so sánh nhan sắc của Thích Vy khi xem phim và khi dự sự kiện. Thậm chí, có người còn nói rằng có lẽ từ giờ khó có thể khen Thích Vy được nữa.