Thích Vy cam kết 'đền gấp 10 lần' sau khi bị tố bán hàng giả

Sao quốc tế 23/08/2022 13:27

Sau khi bị tố livestream bán hàng giả, nữ diễn viên Thích Vy đã cam kết nếu sản phẩm của cô không đạt chất lượng thì khách hàng sẽ được đền bù gấp 10 lần tiền mua.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, sự việc Thích Vy livestream bán hàng giả đang được cư dân mạng nước này quan tâm vô cùng.

Theo đó, cách đây không lâu, Thích Vy đã xuất hiện trên một kênh trực tuyến để quảng bá và bán sản phẩm mặt nạ đất sét. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã phát hiện rằng sản phẩm này có bao bì, nhãn mác và cả chất lượng sản phẩm khác xa so với sản phẩm chính hãng được quảng cáo trước đó.

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Sản phẩm mà Thích Vy livestream bán bị tố là hàng giả - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức nổ ra, chính Thích Vy đã lên tiếng phủ nhận việc bán hàng giả và đồng thời cô cũng nộp hồ sơ nhờ cảnh sát điều tra sự việc. Tuy sự việc vẫn chưa có thông tin mới nhưng đại diện của nữ diễn viên đã lên tiếng khẳng định sẽ đền gấp 10 lần nếu đây là hàng giả.

Mới đây, một khách hàng đã đem sản phẩm mua từ Thích Vy đi giám định tại 5 chuyên gia thẩm định cấp cao và khẳng định đây chính là hàng giả. Phía đại diện của nữ diễn viên đáp trả lại thông tin này: "Chúng tôi vẫn đang thu thập chứng cứ về sự việc có liên quan, cơ quan thẩm định nào đã kết luận trước vậy? Có thể chia sẻ chi tiết với tôi và mọi người được không?".

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Thích Vy đến đồn cảnh sát nhờ điều tra - Ảnh: Internet

Trước Thích Vy, Giả Nãi Lượng cũng đã từng vướng vào bê bối khi livestream bán hàng. Nam diễn viên quảng cáo cho một sản phẩm đồ ăn đóng hộp không rõ nguồn gốc, ông chủ của hãng này còn bị phanh phui từng lừa đảo trong quá khứ.

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