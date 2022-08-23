Cổ Thiên Lạc chấn thương nghiêm trọng, phải can thiệp phẫu thuật khi quay Minh Nhật Chiến Ký

Sao quốc tế 23/08/2022 10:17

Để hoàn thành các cảnh quay hành động trong phim điện ảnh Minh Nhật Chiến Ký, Cổ Thiên Lạc đã phải mặc bộ giáp nặng tới 15kg và khiến bản thân mình gặp nhiều chấn thương.

Trang HK01 đưa tin, trong sự kiện quảng bá Minh Nhật Chiến Ký tại Hong Kong vừa qua, Cổ Thiên Lạc cho biết anh đã bị tổn thương cột sống cổ trong quá trình quay phim. Theo nam tài tử, chấn thương này là vì anh đã phải mặc bộ áo giáp nặng 15kg trong một thời gian dài.

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Cổ Thiên Lạc chấn thương cột sống cổ trong quá trình quay phim Minh Nhật Chiến Ký

Cổ Thiên Lạc cho hay, đốt sống cổ của anh bị căng cứng, cử động khó khăn và đau nhức kéo dài sau khi hoàn thành Minh Nhật Chiến Ký. Sau khi thăm khám, anh được chẩn đoán bị chấn thương nặng và phải sang Mỹ để phẫu thuật đốt sống cổ bằng thanh kim loại.

Theo tiết lộ của Cổ Thiên Lạc, bộ giáp sắt mà anh sử dụng trong Minh Nhật Chiếm Ký được cấu tạo từ hàng trăm linh kiện và chi tiết khác nhau. Mỗi lần mặc lên, nam diễn viên tốn hơn 30 phút và cần có 4 người hỗ trợ. Để tiết kiệm thời gian ghi hình, anh thậm chí còn hạn chế uống nước để không phải đi vệ sinh nhiều.

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Bộ giáp trong Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc nặng tới 15kg

Cổ Thiên Lạc và bạn diễn Lưu Thanh Vân trong quá trình quay phim nhiều lần bị kiệt sức do thời tiết nắng nóng mà trang phục lại bằng kim loại vừa nóng vừa hút nhiệt.

Bộ phim Minh Nhật Chiến Ký lấy bối cảnh vào năm 2055, lúc này Trái Đất đã bị ô nhiễm nặng nề và sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, trước tình cảnh này thì con người đã vùng lên chiến đấu. Tuy vậy, tác phẩm này chỉ được chấm 6,5/10 trên nền tảng Douban, phim bị chê là có nội dung kém hấp dẫn, cốt truyện dễ đoán và chỉ mạnh về mặt kỹ xảo.

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Sau 2 tuần ra mắt tại thị trường Đại lục, Minh Nhật Chiến Ký đã đạt doanh thu phòng vé hơn 500 triệu NDT (73 triệu USD). Tác phẩm sẽ công chiếu ở thị trường Hong Kong vào ngày 25/8.

Theo 163, cách đây không lâu, nhà sản xuất của Minh Nhật Chiến Ký đã phải lên tiếng về việc bộ phim bị "chơi bẩn" khiến doanh thu bị thâm hụt nghiêm trọng: "Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều khán giả mua vé thông qua một thương nhân ở Giang Tây. Người này đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để thu thập vé xem phim giá rẻ trên các nền tảng, sau đó bán lại cho khán giả, kiếm khoản chênh lệch. Thêm vào đó, nhiều vé xem phim đã ghi nhầm Minh Nhật Chiến Ký thành phim khác".

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Đại diện của Cổ Thiên Lạc cũng cảnh báo khán giả về việc phim bị đánh cắp doanh thu và mong hãy ủng hộ phim đúng cách: "Qua điều tra, chúng tôi xác nhận tài khoản này chưa nhận được sự cho phép của hãng phim và không có thỏa thuận hợp tác nào về việc bán vé với nhà phát hành phim. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến lợi ích và danh tiếng các bên."

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