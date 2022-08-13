Cổ Thiên Lạc đã bí mật kết hôn và có một con trai?

Tài tử Cổ Thiên Lạc bị nghi đã kết hôn với nữ diễn viên Hoàng Kỳ Oánh và cả hai đã có với nhau một cậu con trai.

Trang 163 đưa tin, trong một buổi phát sóng trực tiếp để quảng bá cho bộ phim điện ảnh Minh Nhật Chiến Ký, Cổ Thiên Lạc đã lên tiếng làm rõ những thông tin về đời sống tình cảm của mình. Theo đó, tài tử họ Cổ đã phủ nhận việc mình đã bí mật kết hôn, có một con trai 10 tuổi và vừa mới ly hôn gần đây. Cổ Thiên Lạc bị đồn bí mật kết hôn với Hoàng Kỷ Oánh và có con trai - Ảnh: Internet Trước đó, phóng viên kỳ cựu Ngu Ký từng tiết lộ rằng Cổ Thiên Lạc đã kết hôn với tình cũ của anh - nữ diễn viên Hoàng Kỷ Oánh. Cặp đôi đã có với nhau một cậu con trai 10 tuổi nhưng vừa qua mới ly hôn.

Cổ Thiên Lạc cho biết, anh chưa từng một lần kết hôn và cũng không muốn những tin tức sai sự thật như vậy ảnh hưởng đến người khác. Ngoài ra, nam diễn viên tiết lộ, tuy không có ý định lập gia đình nhưng anh vẫn muốn có một đứa con vì rất thích trẻ em. Hoàng Kỷ Oánh là người bạn gái duy nhất từng được Cổ Thiên Lạc công khai - Ảnh: Internet Trong suốt nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Hoàng Kỷ Oánh là người bạn gái duy nhất được Cổ Thiên Lạc công khai. Cặp đôi được bắt gặp bên nhau lần đầu trên phim trường Xan Xan Hữu Tống Gia vào năm 1994 và mối tình này kéo dài suốt 7 năm sau đó.

Được biết, Hoàng Kỷ Oánh là người đã ở bên và động viên Cổ Thiên Lạc trong suốt giai đoạn tăm tối nhất sự nghiệp của mình, khi anh bị tẩy chay và quá khứ tù tội do trộm cắp. Bản thân Cổ Thiên Lạc cũng từng nói rằng anh sẽ đối tốt với nữ diễn viên họ Hoàng suốt cuộc đời này. Hoàng Kỷ Oánh và đứa bé được cho là con của cô và Cổ Thiên Lạc - Ảnh: Internet Tuy nhiên, do áp lực công việc mà Cổ Thiên Lạc và Hoàng Kỷ Oánh đã có một thời gian cãi vã, tình cảm giảm sút dẫn đến chia tay. Sau này, minh tinh họ Hoàng cũng từ bỏ diễn xuất mà chuyển hướng sang kinh doanh. Trong một lần dự tiệc, Hoàng Kỷ Oánh xuất hiện với một bé trai tầm 4 - 5 tuổi và bị nghi là con trai của Cổ Thiên Lạc. Dù sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD và gần như nắm trong tay cả làng giải trí Hong Kong, Cổ Thiên Lạc ở tuổi 52 vẫn độc thân. Mới đây, nam tài tử còn phủ nhận chuyện hẹn hò với người đẹp TVB Tuyên Huyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-thien-lac-da-bi-mat-ket-hon-va-co-mot-con-trai-491487.html