'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc ở tuổi 52: Không kết hôn, sống với bố mẹ tại biệt thự rộng 3000 mét vuông

Sao quốc tế 10/05/2022 10:34

Theo truyền thông Hong Kong, ở tuổi 52, Cổ Thiên Lạc vẫn còn độc thân. Dù xung quanh anh nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, nhưng chàng Dương Quá chưa có ý định lấy vợ sinh con, xây dựng tổ ấm riêng.

Những năm thập niên 90, Cổ Thiên Lạc là "hoàng tử trong mộng" của hàng triệu thiếu nữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh cùng nụ cười má lúm đồng tiền hút hồn, nam thần sinh năm 1970 từng khiến trái tim của biết bao người hâm mộ nữ loạn nhịp, nhất là khi anh hóa thân thành chàng đại hiệp Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp.

Cùng với "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc đã tạo nên một bản phim "Thần điêu đại hiệp" kinh điển trên màn ảnh. Cho đến nay, hình ảnh chàng Dương Quá vừa điển trai, giỏi võ, vừa trượng nghĩa, si tình của anh vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

co thien lac

Sau thành công ngoài tưởng tượng của Thần điêu đại hiệp, tiền đồ của Cổ Thiên Lạc rộng mở thênh thang. Anh trở thành mỹ nam được săn đón bậc nhất, liên tục được mời góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách. Với ngoại hình sáng cùng sự chuyên nghiệp, hết mình vì vai diễn, Cổ Thiên Lạc tiếp tục để lại nhiều dấu ấn qua các tác phẩm kinh điển như Loan đao phục hận, Hồ sơ trinh sát, Cỗ máy thời gian…

Đến nay, sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, Cổ Thiên Lạc đã trở thành "ông trùm" của làng giải trí Hồng Kông. Nam diễn viên không chỉ tích cực đóng phim mà còn tham gia sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh. Đến năm 2013, anh thành lập Công ty Thiên Hạ Nhất, dưới trướng công ty này còn 10 công ty con. Các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý là những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hong Kong như Tuyên Huyên, Lâm Phong, Xa Thi Mạn,...

co thien lac 1

Với danh tiếng lừng lẫy, Cổ Thiên Lạc là một trong những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất xứ Cảng thơm. Anh được mệnh danh là "đại gia ngầm Cbiz" với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chàng Dương Quá có thú vui sưu tập siêu xe. Anh sở hữu nhiều xe thể thao đắt đỏ như BlueBird, Toyota Supra, Porsche 911, Ferrari,... với giá trị hàng trăm triệu NDT (hơn 350 tỉ đồng). Bên cạnh xe cộ, Cổ Thiên Lạc còn nắm trong tay nhiều bất động sản. Là một người tin tưởng mạnh mẽ vào phong thủy, anh không ngần ngại bỏ ra khoản tiền lớn nếu điều đó mang lại may mắn cho anh về lâu dài.

Gần đây, Cổ Thiên Lạc tiếp tục chi tới 50 triệu đô la Hong Kong để tậu một căn hộ sang trọng ở Double Cove ở Ma On Shan sau khi một thầy phong thủy nói rằng nó có thể tăng tài sản cho anh.

co thien lac 2

Căn penthouse có view quay mặt về hướng bắc, nhìn ra biển, với diện tích 3000m2, gồm 4 phòng ngủ và nhiều phòng tiện nghi khác. Phòng khách được thiết kế bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, bên ngoài có 2 ban công rộng 80m2 trong đó gồm một bể bơi ngoài trời. Toàn bộ căn nhà được điều khiển bằng thiết bị thông minh vô cùng đắt đỏ.

Đặc biệt, penthouse của Cổ Thiên Lạc còn có hẳn thang máy riêng, do vậy người bình thường không thể tiếp cận được, hoàn toàn đảm bảo sự an toàn và riêng tư tuyệt đối. Ngôi sao Thần điêu đại hiệp rất tâm đắc với cơ ngơi này. Anh đặt tên cho nó là "Sky House" theo đúng sở thích của mình.

co thien lac 4

Theo truyền thông Hong Kong, ở tuổi 52, Cổ Thiên Lạc vẫn còn độc thân. Dù xung quanh anh nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, nhưng chàng Dương Quá chưa có ý định lấy vợ sinh con, xây dựng tổ ấm riêng. Hiện tại, anh vẫn sống cùng cha mẹ trong cơ ngơi rộng lớn.

 

Trong giới giải trí, Cổ Thiên Lạc vốn nổi tiếng là người con hiếu thảo. Anh luôn biết ơn cha mẹ, không chỉ chăm sóc họ tận tình, mà mỗi năm đều đưa cả hai đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Chuyện bây giờ mới kể: 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng từng rung động 'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp

Chuyện bây giờ mới kể: 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng từng rung động 'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp

Gần đây, cộng đồng mạng lan truyền lại đoạn phỏng vấn Lý Nhược Đồng nhiều năm trước, cô tiết lộ đã từng rung động với Cổ Thiên Lạc khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Thiên Lạc Dương Quá sao Châu Á sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Thần điêu đại hiệp

TIN LIÊN QUAN

Chuyện bây giờ mới kể: 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng từng rung động 'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp

Chuyện bây giờ mới kể: 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng từng rung động 'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp

Quy định ngôi sao Trung Quốc phải tự trả tiền để lồng tiếng, hạn chế tình trạng 'lười' học thoại hay tạo thêm 'khó khăn' cho đoàn phim?

Quy định ngôi sao Trung Quốc phải tự trả tiền để lồng tiếng, hạn chế tình trạng 'lười' học thoại hay tạo thêm 'khó khăn' cho đoàn phim?

Trần Hào, Hồ Định Hân và dàn sao 'quyền lực' nhất TVB ở thời điểm hiện tại

Trần Hào, Hồ Định Hân và dàn sao 'quyền lực' nhất TVB ở thời điểm hiện tại

Phim Hoa Ngữ bắt đầu thay đổi chiến lược, netizen hy vọng sẽ là sự bứt phá mới trong ngành điện ảnh cbiz: Dương Tử đi tiên phong

Phim Hoa Ngữ bắt đầu thay đổi chiến lược, netizen hy vọng sẽ là sự bứt phá mới trong ngành điện ảnh cbiz: Dương Tử đi tiên phong

Lộ ảnh Dương Tử 'cặp kè' người này khi quay Trường Tương Tư, còn dùng 'món đồ' do 'người thương' gợi ý

Lộ ảnh Dương Tử 'cặp kè' người này khi quay Trường Tương Tư, còn dùng 'món đồ' do 'người thương' gợi ý

Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cùng loạt sao Hoa ngữ bị cấm nhận cát-xê bằng tiền mặt

Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cùng loạt sao Hoa ngữ bị cấm nhận cát-xê bằng tiền mặt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 20 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 50 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 20 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?