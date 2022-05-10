'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc ở tuổi 52: Không kết hôn, sống với bố mẹ tại biệt thự rộng 3000 mét vuông

Cùng với "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc đã tạo nên một bản phim "Thần điêu đại hiệp" kinh điển trên màn ảnh. Cho đến nay, hình ảnh chàng Dương Quá vừa điển trai, giỏi võ, vừa trượng nghĩa, si tình của anh vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Những năm thập niên 90, Cổ Thiên Lạc là "hoàng tử trong mộng" của hàng triệu thiếu nữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh cùng nụ cười má lúm đồng tiền hút hồn, nam thần sinh năm 1970 từng khiến trái tim của biết bao người hâm mộ nữ loạn nhịp, nhất là khi anh hóa thân thành chàng đại hiệp Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp .

Sau thành công ngoài tưởng tượng của Thần điêu đại hiệp, tiền đồ của Cổ Thiên Lạc rộng mở thênh thang. Anh trở thành mỹ nam được săn đón bậc nhất, liên tục được mời góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách. Với ngoại hình sáng cùng sự chuyên nghiệp, hết mình vì vai diễn, Cổ Thiên Lạc tiếp tục để lại nhiều dấu ấn qua các tác phẩm kinh điển như Loan đao phục hận, Hồ sơ trinh sát, Cỗ máy thời gian…

Đến nay, sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, Cổ Thiên Lạc đã trở thành "ông trùm" của làng giải trí Hồng Kông. Nam diễn viên không chỉ tích cực đóng phim mà còn tham gia sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh. Đến năm 2013, anh thành lập Công ty Thiên Hạ Nhất, dưới trướng công ty này còn 10 công ty con. Các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý là những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hong Kong như Tuyên Huyên, Lâm Phong, Xa Thi Mạn,...

Với danh tiếng lừng lẫy, Cổ Thiên Lạc là một trong những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất xứ Cảng thơm. Anh được mệnh danh là "đại gia ngầm Cbiz" với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chàng Dương Quá có thú vui sưu tập siêu xe. Anh sở hữu nhiều xe thể thao đắt đỏ như BlueBird, Toyota Supra, Porsche 911, Ferrari,... với giá trị hàng trăm triệu NDT (hơn 350 tỉ đồng). Bên cạnh xe cộ, Cổ Thiên Lạc còn nắm trong tay nhiều bất động sản. Là một người tin tưởng mạnh mẽ vào phong thủy, anh không ngần ngại bỏ ra khoản tiền lớn nếu điều đó mang lại may mắn cho anh về lâu dài.

Gần đây, Cổ Thiên Lạc tiếp tục chi tới 50 triệu đô la Hong Kong để tậu một căn hộ sang trọng ở Double Cove ở Ma On Shan sau khi một thầy phong thủy nói rằng nó có thể tăng tài sản cho anh.

Căn penthouse có view quay mặt về hướng bắc, nhìn ra biển, với diện tích 3000m2, gồm 4 phòng ngủ và nhiều phòng tiện nghi khác. Phòng khách được thiết kế bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, bên ngoài có 2 ban công rộng 80m2 trong đó gồm một bể bơi ngoài trời. Toàn bộ căn nhà được điều khiển bằng thiết bị thông minh vô cùng đắt đỏ.

Đặc biệt, penthouse của Cổ Thiên Lạc còn có hẳn thang máy riêng, do vậy người bình thường không thể tiếp cận được, hoàn toàn đảm bảo sự an toàn và riêng tư tuyệt đối. Ngôi sao Thần điêu đại hiệp rất tâm đắc với cơ ngơi này. Anh đặt tên cho nó là "Sky House" theo đúng sở thích của mình.

Theo truyền thông Hong Kong, ở tuổi 52, Cổ Thiên Lạc vẫn còn độc thân. Dù xung quanh anh nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, nhưng chàng Dương Quá chưa có ý định lấy vợ sinh con, xây dựng tổ ấm riêng. Hiện tại, anh vẫn sống cùng cha mẹ trong cơ ngơi rộng lớn.

Trong giới giải trí, Cổ Thiên Lạc vốn nổi tiếng là người con hiếu thảo. Anh luôn biết ơn cha mẹ, không chỉ chăm sóc họ tận tình, mà mỗi năm đều đưa cả hai đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.