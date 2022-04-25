Chuyện bây giờ mới kể: 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng từng rung động 'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn phỏng vấn của Lý Nhược Đồng nhiều năm về trước. Trong đó, cô cho biết mình đã rung động với Cổ Thiên Lạc trong quá trình quay Thần Điêu Đại Hiệp.

Đã 27 năm kể từ khi bộ phim huyền thoại TVB Thần Điêu Đại Hiệp lên sóng, diễn xuất và nhan sắc của cặp đôi Lý Nhược Đồng (Tiểu Long Nữ) - Cổ Thiên Lạc (Dương Quá) luôn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Thời gian đó, hai diễn viên liên tục được khán giả "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi.

Lý Nhược Đồng kể lại rằng, trong suốt thời gian tham gia "Thần điêu đại hiệp", cô đã sống cùng những cảm xúc của nhân vật và phải lòng bạn diễn. "Tôi buồn nỗi buồn của Tiểu Long Nữ, vui với niềm vui của Tiểu Long Nữ. Tôi đã rung động trước Cổ Thiên Lạc như cách mà Tiểu Long Nữ đã yêu Dương Quá".

Cụ thể, cuối năm 2020, Lý Nhược Đồng đã phát hành cuốn sách mới và nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong đó, Lý Nhược Đồng thừa nhận từng rung động trước bạn diễn ăn ý Cổ Thiên Lạc. Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc từng tạo nên cặp tình nhân Tiểu Long Nữ và Dương Quá đẹp đôi trong "Thần điêu đại hiệp" (năm 1995) của TVB.

Dù có tình cảm với Cổ Thiên Lạc nhưng Lý Nhược Đồng không tiến xa hơn với bạn diễn bởi: "Công việc của diễn viên rất bận rộn. Chúng tôi liên tục quay phim, ngày nào cũng dành hết thời gian đọc kịch bản, học thoại đến mức không có thời giờ để ngủ nghỉ nê chẳng có thời gian để phát triển các mối quan hệ cá nhân nữa".

Không thể trở thành tình nhân, 26 năm sau "Thần điêu đại hiệp", Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai hiện đều chưa lập gia đình và tập trung cho sự nghiệp. Trong cuốn sách mới "Live Life Well", Lý Nhược Đồng đã mời người bạn thân Cổ Thiên Lạc viết lời mở đầu cho cuốn sách.

Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng, công chúng bày tỏ sự tiếc nuối trước mối quan hệ của hai người. Nhiều người cho rằng cả Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đều đang độc thân và có đời tư khá kín tiếng, tại sao không cho nhau cơ hội để cùng xây dựng hạnh phúc.

- Hình như phim vận vào đời của 2 người hay sao ấy, người thì vẫn ở vậy người thì bị phụ bạc.

- Mình cũng thích anh chị thành một đôi.

- Đẹp đôi thật, có tướng phu thê nữa.

- Giờ hai bên vẫn đang độc thân đó.

Mặt khác, khán giả cho rằng việc rung động với bạn diễn là điều bình thường đối với các diễn viên. Quan trọng là họ biết cách kiểm soát cảm xúc để không vượt quá giới hạn, điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp trong nghề. Ở đây, trường hợp của Lý Nhược Đồng là một ví dụ điển hình.

Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, khán giả cũng cảm thấy xót xa vì thời gian trôi quá nhanh. Hiện tại, cả Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đều ngoài 50 tuổi nên rất khó có thể "nên duyên" cả trong phim và đời thực. Nhưng khán giả vẫn mong chờ họ sẽ tái hợp trong một dự án trong thời gian sắp tới.