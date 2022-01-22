'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng đẹp xuất sắc trong tạo hình cổ trang đời nhà Thanh

Tạo hình mỹ nhân cung cấm của Lý Nhược Đồng ở tuổi 55 khiến nhiều người xuýt xoa.

Mới đây, bộ ảnh Lý Nhược Đồng trong trang phục thời nhà Thanh được lan truyền trên mạng thu hút sự chú ý của khán giả. Với sắc đỏ chủ đạo, nàng Tiểu Long Nữ khoe vẻ đẹp trẻ trung, nổi bật dù đã ở độ tuổi U60. Hiện nữ diễn viên chưa tiết lộ tạo hình này trong phim gì khiến không ít netizen tò mò. "Nhan sắc cỡ này thì đóng một bộ cung đấu là vừa đẹp”, “Nhan sắc mãi đỉnh”, “Người đẹp không tuổi mà”, “Cái nét này mà đóng cung đấu thì vào vai phản diện mới đã, sắc lẹm luôn” là những lời khen có cánh của cư dân mạng dành cho nàng "Tiểu Long Nữ" xinh đẹp nhất lịch sử.

Thời gian trôi qua không làm phai tàn nhan sắc của người đẹp 6X này mà ngược lại càng giúp cô thêm mặn nà. Giữa làng giải trí tập hợp rất nhiều những bóng hồng toả hương sắc lộng lẫy, Lý Nhược Đồng vẫn được xem là một trong những mỹ nhân khó bị đánh bại. Vẻ đẹp kiêu kì và quý phái ở tuổi 55 của Lý Nhược Đồng khiến chị em phụ nữ phải ngả mũ bái phục. Đó chính là lý do giúp nhan sắc của người đẹp trở thành biểu tượng của làng giải trí.

Lý Nhược Đồng đã chứng minh được phần nào nhan sắc bất biến của mình trước thời gian. Dù chẳng phải tái hiện hình tượng Tiểu Long Nữ gây thương nhớ một thời, thế nhưng vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng và rất thơ này đủ để ai ngắm cũng phải say. Vóc dáng mảnh dẻ của Lý Nhược Đồng ở tuổi ngoài 50 cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Lý Nhược Đồng tiết lộ bí quyết duy trì sắc vóc "ăn gian" tuổi chính là ngủ đủ giấc, tập luyện các bài thể dục, thể thao giúp tăng cơ, giảm mỡ. Bên cạnh đó, "nàng Tiểu Long Nữ" cũng khiến phái đẹp phát hờn vì làn da trắng hồng, đẹp không tì vết khi đang ở độ tuổi 55. Một làn da trắng mịn, tươi trẻ, tràn đầy sức sống, đương nhiên vẫn có những dấu hiệu tuổi tác nhưng tất cả không là gì với độ tuổi của cô. Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Ngoài ra, cô đóng nhiều phim khác như Đại nội mật thám, Thành phố yêu thú, Hỏa thiêu Hồng Liên Tự... Mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nhưng nhan sắc và các vai diễn “để đời” của cô vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác. Hiện tại, cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động showbiz từ đóng phim, quay show tạp kỹ đến chụp ảnh tạp chí, quảng cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-long-nu-ly-nhuoc-dong-dep-xuat-sac-trong-tao-hinh-co-trang-doi-nha-thanh-447390.html