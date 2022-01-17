Hóa ra Vu Chính từng mời mỹ nhân 'gầy trơ xương' này đóng Tiểu Long Nữ, may mà từ chối nếu không lại thành trò cười

Sao quốc tế 17/01/2022 15:44

Nếu nữ diễn viên này nhận lời vào vai Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp" 2014, chắc chắn còn bị chê xấu hơn cả Trần Nghiên Hy.

Phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp năm 2014 của Vu Chính có lẽ là phiên bản nhiều thị phi nhất từ trước đến nay. Bộ phim đã khiến fan bàn tán sôi nổi khi tạo nên một Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh. Hình ảnh "Cô cô đùi gà" của Trần Nghiên Hy khi ấy cũng trở thành meme được truyền đi khắp mạng xã hội.

Hóa ra Vu Chính từng mời mỹ nhân 'gầy trơ xương' này đóng Tiểu Long Nữ, may mà từ chối nếu không lại thành trò cười - Ảnh 1

Bao thế hệ bạn đọc xưa nay vốn coi Tiểu Long Nữ là nữ nhân vật đẹp, kinh điển nhất nhì của tiểu thuyết Kim Dung. Nàng sở hữu nhan sắc thần tiên “băng thanh ngọc khiết”, tính cách lạnh lùng cùng tâm hồn “trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc”.

Đến lần cải biên mới nhất dưới bàn tay vị biên kịch nổi tai tiếng Vu Chính, Cô Long bỗng hóa thành vị trưởng môn phái Cổ Mộ đi theo hình tượng “cô gái nhà bên” - một thiếu nữ hoạt bát, nhí nhảnh, hay hờn dỗi, làm nũng. Mặc dù từ trước khi lên sóng đã được “cảnh báo” về sự sáng tạo cộp mác “biên kịch vàng” nhưng đến khi chính thức diện kiến trên màn ảnh truyền hình, nhiều khán giả vẫn không tránh khỏi thất vọng tràn trề.  

Hóa ra Vu Chính từng mời mỹ nhân 'gầy trơ xương' này đóng Tiểu Long Nữ, may mà từ chối nếu không lại thành trò cười - Ảnh 2

 Hóa ra Vu Chính từng mời mỹ nhân 'gầy trơ xương' này đóng Tiểu Long Nữ, may mà từ chối nếu không lại thành trò cười - Ảnh 3

Một năm sau khi bộ phim lên sóng, Vu Chính đã "vui mồm" tiết lộ từng mời Angela Baby đóng vai Tiểu Long Nữ nhưng bị cô từ chối. Đến năm 2018, Vu Chính lại lần nữa khiến dân tình hoang mang khi cho biết, Ngô Cẩn Ngôn cũng từng được ông mời vào vai diễn Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên năm đó vì một số lý do mà công ty quản lý của Ngô Cẩn Ngôn không đồng ý để cô đóng vai này trong Tân thần điêu đại hiệp. Đáng nói là trước đó năm 2014 khi bộ phim ra mắt Vu Chính tuyên bố Trần Nghiên Hy là Tiểu Long Nữ trong tưởng tượng của ông. 

Hóa ra Vu Chính từng mời mỹ nhân 'gầy trơ xương' này đóng Tiểu Long Nữ, may mà từ chối nếu không lại thành trò cười - Ảnh 4

Nhiều cư dân mạng lập tức tố cáo Vu Chính đem loạt "gà cũ" ra quảng cáo cho "gà mới". Bởi lẽ thông tin này được Vu Chính chia sẻ đúng thời điểm Diên Hi Công Lược do Ngô Cẩn Ngôn đóng chính đang lên sóng. 

Fan cảm thấy thương cho Trần Nghiên Hy vì "nằm không cũng trúng đạn". Một số "thuyết âm mưu" còn cho rằng vì Trần Hiểu - nam chính của Tân Thần Điêu Đại Hiệp cũng là chồng của Trần Nghiên Hy trước đó không đăng bài tuyên truyền cho Diên Hy Công Lược mà lại khen ngợi Hậu cung Như Ý truyện nên mới bị biên kịch vàng "trả thù".

Hóa ra Vu Chính từng mời mỹ nhân 'gầy trơ xương' này đóng Tiểu Long Nữ, may mà từ chối nếu không lại thành trò cười - Ảnh 5

Trong một lần bình luận trên mạng, vì để bảo vệ Ngô Cẩn Ngôn trước sự tấn công của fan Trần Hiểu, Vu Chính tuyên bố Trần Hiểu bắt ông phải chọn Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ. Sự không nhất quán trong cách trả lời của Vu Chính bị cư dân mạng đem ra làm trò cười.

Hóa ra Vu Chính từng mời mỹ nhân 'gầy trơ xương' này đóng Tiểu Long Nữ, may mà từ chối nếu không lại thành trò cười - Ảnh 6

Dù Trần Nghiên Hy đóng Tiểu Long Nữ từng bị chê bai, nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng không phù hợp với vai diễn này. Ngoại hình của cô còn kém sắc hơn cả Trần Nghiên Hy, chưa kể diễn xuất cũng gây tranh cãi. May mắn là nữ diễn viên đã từ chối nếu không thì chắc chắn sẽ thất bại. 

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