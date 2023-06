'Dương Quá' Trần Hiểu đóng phim 'Ám dạ minh thám' với ngôi sao phái thực lực Trần Kiến Bân

Bộ phim truyền hình “Ám dạ minh thám" với sự tham gia của Trần Kiến Bân và Trần Hiểu đã được khởi quay vào ngày 5.01.2022. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "The Light of the Dark Knight", kể về một loạt các vụ giết người hàng loạt xảy ra ở Nandu cách đây 13 năm.

Trong phim, Trần Kiến Bân vào vai một cảnh sát hình sự cũ, người đang ở tận cùng của cuộc đời mình, dẫn dắt một cảnh sát mới do Trần Hiểu thủ vai, người vừa mới vào nghề để điều tra sự thật của vụ án. Sau nhiều lần truy xét và điều tra, do những hạn chế của công nghệ điều tra tội phạm thời bấy giờ, vụ án không tìm được nghi phạm đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết.