'Dương Quá' Trần Hiểu đóng phim 'Ám dạ minh thám' với ngôi sao phái thực lực Trần Kiến Bân

Bộ phim truyền hình “Ám dạ minh thám" đã được khởi quay khiến fan hâm mộ hào hứng.
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Bộ phim truyền hình “Ám dạ minh thám" với sự tham gia của Trần Kiến Bân và Trần Hiểu đã được khởi quay vào ngày 5.01.2022. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "The Light of the Dark Knight", kể về một loạt các vụ giết người hàng loạt xảy ra ở Nandu cách đây 13 năm.
Trong phim, Trần Kiến Bân vào vai một cảnh sát hình sự cũ, người đang ở tận cùng của cuộc đời mình, dẫn dắt một cảnh sát mới do Trần Hiểu thủ vai, người vừa mới vào nghề để điều tra sự thật của vụ án. Sau nhiều lần truy xét và điều tra, do những hạn chế của công nghệ điều tra tội phạm thời bấy giờ, vụ án không tìm được nghi phạm đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết.
Việc kiểm tra bằng chứng vật chất trong một vụ án mạng mười ba năm sau đó lại đưa vụ án giết người hàng loạt trở lại bề mặt. Hai cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án một lần nữa cùng nhau kiểm tra vụ án. Sau bao nhiêu vất vả của những cảnh sát hình sự năm xưa, cuối cùng kẻ sát nhân thực sự đã được tìm ra và đưa ra trước công lý, để công lý được thực hiện.
Trần Kiến Bân là một ngôi sao thực lực có tiếng trong showbiz Hoa ngữ, được biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Tân Tam Quốc, Chân Hoàn truyện, Kiều gia đại viện… Ở tuổi 50, Trần Kiến Bân thường bị trêu chọc là sao nam già hơn tuổi vì ngoại hình quá khác biệt so với những đồng nghiệp cùng thế hệ.
Trần Hiểu sinh năm 1987, là nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Anh từng thi đỗ ba trường học danh tiếng Học viện Hý kịch Trung Ương, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, nhưng anh lựa chọn Học viện Hý kịch Trung Ương để theo học. Năm 2013, nhờ những vai diễn như Lâm Bình Chi trong Tân Tiếu ngạo giang hồ, vai nam chính trong Lục Trinh truyền kỳ, Trần Hiểu đã có cú nhảy vọt trong sự nghiệp để trở thành ngôi sao hạng A. Anh cũng từng nhận được giải "Nam diễn viên có tiềm lực nhất".