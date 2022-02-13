Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc khi nằm trên dây: Lý Nhược Đồng khí chất, “Cô Cô đùi gà” lộ tấm lưng đẫy đà

Trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, một trong những tình tiết khiến các mọt phim cổ trang ấn tượng nhất là cảnh Tiểu Long Nữ nằm ngủ trên dây thừng khi sống ở cổ mộ dưới chân núi Chung Nam. Hãy cùng điểm lại và so sánh mỹ nhân nào thần thái và xinh đẹp nhất khi diễn cảnh này.

Trong lòng rất nhiều khán giả thì Lý Nhược Đồng chính là “Tiểu Long nữ kinh điển nhất trên màn ảnh”. Với nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần, pha chút lạnh lùng, nữ diễn viên đã diễn tả hoàn hảo nhân vật “Cô Cô” trong tiểu thuyết Kim Dung.

Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng khá đơn giản, gây ấn tượng mạnh với cảnh nằm trên dây thừng. Từng cử chỉ, hành động toát lên khí chất thần tiên, uyển chuyển nhẹ nhàng, biểu cảm trên gương mặt rất điềm tĩnh, khí chất không thể chê vào đâu được. Thậm chí, cô còn nằm với tư thế chống tay lên đầu, xoay người qua bên trái và phải khoe thân hình quyến rũ.

Dù kinh nghiệm diễn xuất khi ấy của Lý Nhược Đồng chưa được công nhận nhiều, nhưng nữ diễn viên đã lột tả trọn vẹn được khí chất “băng thanh ngọc khiết” của nàng Tiểu Long Nữ.

Lưu Diệc Phi

Phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006 của Lưu Diệc Phi nhận được sự quan tâm theo dõi của mọt phim khắp Châu Á. Với vẻ đẹp thoát tục, đầy tiên khí trời cho, nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp chẳng khác nào tiên nữ đi lạc chốn nhân gian vậy.

Lưu Diệc Phi cũng chính là Tiểu Long Nữ diễn phân cảnh nằm dây thừng đẹp nhất trong tất cả các phiên bản Thần điêu đại hiệp. Nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp này đã hút trọn mọi ánh nhìn khi khoe góc nghiêng hoàn hảo, chinh phục khán giả với nhan sắc, khí chất hơn người.

Trần Nghiên Hy

Nhân vật “Cô Cô” của Trần Nghiên Hy là phiên bản thị phi nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Có thể thấy phân cảnh nằm trên dây thừng của Trần Nghiên Hy không được thành công cho lắm, nhìn khá là vụng về, khó mà bì được với những phiên bản trước đó.

Đặc biệt, nhìn vào bóng lưng này của nữ diễn viên Cô Gái Năm Đó Chúng Ta Cùng Theo Đuổi mà nhiều khán giả vui tính còn cho rằng nên lo lắng cho sợi dây thừng nữa đấy. Đặc biệt, nhiều mọt phim tinh ý còn nhìn ra được rằng “cô Long” đi giày thể thao trong phim cổ trang nữa chứ.