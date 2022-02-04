Không phải Tiểu Long Nữ, đây mới là mỹ nhân được ghép cặp với Dương Quá trong mắt Kim Dung

Nếu không có Tiểu Long Nữ, mỹ nhân này rất có thể sẽ trở thành chân ái của Dương Quá.

Tiểu Long Nữ và Dương Quá luôn là một trong những cặp đôi kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ, cũng được yêu thích bậc nhất trong vũ trụ võ hiệp của Kim Dung. Tuy nhiên thuở ban đầu, Tiểu Long Nữ vốn dĩ không phải người mà tác giả dự định thành đôi với Quá Nhi, mà là một mỹ nhân khác. Theo chia sẻ từ một blogger trên Weibo, khi được một fan cứng hỏi liệu có phải người phụ nữ mà Dương Quá yêu thích nhất là Quách Phù hay không, Kim Dung đã trả lời đầy ẩn ý: "Vậy là bạn đã hiểu Thần Điêu rồi đó". Từ đây có thể thấy, theo quan điểm của Kim Dung thì nhân vật Quách Phù cũng xứng đôi với Dương Quá không thua gì Tiểu Long Nữ, cũng không hoàn toàn đáng ghét như cảm nhận của nhiều khán giả.

Quách Phù là con cái của Quách Tĩnh, từ khi sinh ra đã không sợ trời không sợ đất. Tính cách của cô khá hống hách, lại ngoan cố và thường xuyên gây họa khiến cha mẹ phiền lòng. Cũng chính Quách Phù là người đã chặt đứt cánh tay của Dương Quá, suýt hại chết Tiểu Long Nữ và cũng là tác nhân khiến cặp Cô Cô - Quá Nhi chia lìa suốt 16 năm. Quách Phù có nhiều điều đáng ghét nhưng có thể thấy theo lời của Kim Dung, nhân vật này trong thâm tâm thật sự yêu thương Dương Quá, cũng được nam chính đối tốt lại và còn gọi là "tiểu mỹ nhân". Tuy nhiên chỉ vì hết sai lầm này đến sai lầm khác mà Quách Phù vô tình trở thành kẻ tội đồ, bị độc giả mắng lên chửi xuống vô cùng tồi tệ.

Vai diễn Quách Phù từng được thể hiện bởi nhiều mỹ nhân xinh đẹp trên màn ảnh Hoa ngữ như Trần Tử Hàm mang dáng vẻ nóng bỏng trái ngược với Lưu Diệc Phi, Phó Minh Hiến với khuôn mặt khả ái từng được đánh giá là "có tướng phu thê" với Cổ Thiên Lạc hay Mao Hiểu Đồng lấn át cả "Cô Cô đùi gà" Trần Nghiên Hy trong dự án phim của Vu Chính. Phiên bản "Quách Phù" của Phó Minh Hiến được coi là kinh điển. Quách Phù" Trần Tử Hàm trong bản phim có Lưu Diệc Phi. Nàng Quách Phù do Mao Hiểu Đồng thể hiện có nhan sắc lấn át "Cô Cô đùi gà" Trần Nghiên Hy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-tieu-long-nu-day-moi-la-my-nhan-duoc-ghep-cap-voi-duong-qua-trong-mat-kim-dung-448642.html